ترامب ينتقد أوباما “الأحمق” بعد حملة للرئيس الأسبق لصالح هاريس

واشنطن- “القدس العربي”: هاجم الرئيس السابق دونالد ترامب، الثلاثاء، الرئيس الأسبق باراك أوباما، الذي شارك بقوة في الحملة الانتخابية لدعم نائبة الرئيس كامالا هاريس في الولايات المتأرجحة.

وقال ترامب لأنصاره في تجمع حاشد في نورث كارولينا: “أعتقد أنه أحمق حقيقي لأنني شاهدته وهو يخوض حملته الانتخابية على مدار اليومين الماضيين، إنه يفرق بين الناس، إنه يفرق بين الناس في هذا البلد، إنه لا يهتم بأي شيء، هو ومجموعته الصغيرة من الناس”.

وأضاف ترامب “السبب الذي جعلهم يخرجونه هو أنه لا يريد حتى أن يفعل ذلك، أعتقد أنه منهك، لقد شاهدته وهو يتحدث وأعتقد أن الرجل منهك… يبدو أكبر سنًا بعض الشيء أليس كذلك؟ هل تعلم؟ لا يوجد خطأ في ذلك، لكنه منهك”، حسبما ذكرت صحيفة “ذا هيل”.

وكان أوباما قد خاض حملة في نيفادا وبنسلفانيا وأريزونا لدعم هاريس وغيرها من الديمقراطيين في الأسابيع الأخيرة. وقد ظهر يوم الثلاثاء في ويسكونسن وميشيغان، ومن المقرر أن يظهر إلى جانب نائبة الرئيس في تجمع جماهيري في جورجيا يوم السبت.

ويظل الرئيس السابق يتمتع بشعبية خاصة بين الديمقراطيين، وقد استخدم ظهوره في محاولة لجذب الرجال السود بشكل مباشر، وإثبات أن ترامب غير لائق للقيادة.

وكان ترامب وعائلة أوباما متنافسين سياسيا لسنوات، ولكن كان هناك أيضا عداء شخصي بسبب ترامب الذي روج لنظرية المؤامرة الكاذبة التي تقول إن باراك أوباما لم يولد في الولايات المتحدة.