ترامب ينشر خريطة جديدة للولايات المتحدة تضم كندا- (صورة)

أنقرة: نشر الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، خريطة تظهر فيها كندا جزءا من الولايات المتحدة.

وشارك ترامب الخريطة، الأربعاء، على منصة التواصل الاجتماعي “تروث سوشيال”.

وسبق لترامب أن قال عن كندا: “لدينا أكثر منهم ولا نحتاج إلى أي شيء منهم. فلماذا نخسر 200 مليار دولار سنويا لحماية كندا؟”.

وقال إن “الكنديين يريدون أيضا أن يكونوا جزءا من الولايات المتحدة الأمريكية، باعتبارها الولاية الحادية والخمسين”.

وذكر أن بلاده “لم تعد قادرة على تحمل العجز التجاري الضخم من أجل صمود كندا”.

يشار إلى أن نشر الخريطة جاء عقب إعلان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو استقالته، يوم الإثنين.

BREAKING:

Donald Trump shares map with Canada as part of the United States. pic.twitter.com/fglXDayT8E

— Globe Eye News (@GlobeEyeNews) January 8, 2025