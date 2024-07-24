ترامب ينشر رسالة وصلته من الرئيس الفلسطيني حول محاولة الاغتيال

أنقرة: نشر الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري للرئاسة، دونالد ترامب، رسالة على موقع “Truth Social” الأربعاء، ردا على رسالة أرسلها الرئيس الفلسطيني محمود عباس يدين فيها محاولة الاغتيال التي تعرض لها ترامب مؤخرا.

وبحسب الرسالة التي نشرها ترامب، قال عباس في رسالته المؤرخة في 14 يوليو/ تموز الجاري: “لقد تلقيت بقلق بالغ الأنباء، وشاهدت لاحقا لقطات لمحاولة اغتيالك”.

وأضاف: “لا ينبغي أن يكون لأعمال العنف مكان في عالم يسوده القانون والنظام. إن الأفعال الشنيعة المتمثلة في محاولات الاغتيال أو الاغتيالات الناجحة هي أفعال ضعف وعدم فهم للتدابير السلمية لحل النزاعات”.

وكتب ترامب في رسالته: “محمود. لطيف للغاية. شكرا لك. كل شيء سيكون على ما يرام. أطيب التمنيات”.

وأضاف: “اتطلع إلى رؤية بيبي (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو يوم الجمعة، واتطلع أكثر إلى تحقيق السلام في الشرق الأوسط”.



ولم يصدر عن السلطة الفلسطينية أي بيان حول هذه الرسالة التي شاركها ترامب على منصته.

وفي 13 تموز/يوليو، تعرض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لمحاولة اغتيال، وأصيب في إطلاق نار أثناء إلقائه كلمة بتجمع انتخابي في بنسيلفانيا.

وسُمعت أصوات عيارات نارية أثناء كلمة ترامب، وشوهدت دماء على أذنه، وقال عقب الحادثة: “أنا بخير وأخضع لفحوص طبية”.

(الأناضول)