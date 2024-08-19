ترامب ينشر صورة زائفة لتيلور سويفت تدعو فيها للتصويت له في الانتخابات- (تدوينة)

لوس انجليس: نشر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب صورة زائفة على منصة تروث سوشيال التابعة له تظهر فيها نجمة موسيقى البوب الأمريكية تيلور سويفت وهي تطلب من الناخبين التصويت لصالحه في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وأظهر منشور لترامب على المنصة أمس الأحد سويفت وهي ترتدي ملابس تحمل ألوان العلم الأمريكي مع تعليق يقول “تيلور سويفت تريد منكم التصويت لصالح دونالد ترامب”.

وكتب ترامب، مرشح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية، “أنا أقبل!”

ولم تعلن سويفت عن تأييدها لأي مرشح في الانتخابات الرئاسية المقررة هذا العام لكنها كانت تدعم الديمقراطيين في الماضي.

وكانت سويفت قد دعمت الرئيس جو بايدن ونائبته كاملا هاريس في انتخابات عام 2020.

ومن المقرر أن يعلن الحزب الديمقراطي ترشيح هاريس رسميا لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة خلال المؤتمر الوطني للحزب في شيكاجو هذا الأسبوع.

ولم يرد متحدثان باسم سويفت وترامب حتى الآن على طلبات للتعليق.

(رويترز)