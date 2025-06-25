ترامب ينشر فيديو “اقصفوا إيران” رغم اتفاق وقف إطلاق النار

واشنطن- “القدس العربي”: نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الثلاثاء على منصة “تروث سوشال” فيديو جديدًا يظهر مقاطع لطائرات الشبح B-2 أثناء قصفها أهدافًا، مصحوبًا بأغنية “Bomb Iran” (اقصفوا إيران) التي صدرت عام 1980، وأداها فريق Vince Vance & the Valiants.

الأغنية الساخرة التي تعيد صياغة لحن أغنية “Barbara Ann” الشهيرة التي أُطلقت عام 1961، عُرضت في الفيديو على خلفية مشاهد لطائرات B-2 وهي تُسقِط قنابل GBU-57 الخارقة للتحصينات على منشآت نووية إيرانية.

وبحسب الفيديو، استُخدمت الطائرات الأمريكية في استهداف منشأة فوردو لتخصيب الوقود ومجمع نطنز النووي، وهما من أهم المواقع النووية في إيران. كما شملت الغارات منشأة أصفهان النووية.

وتتضمن كلمات الأغنية المثيرة للجدل عبارات مثل: “ذهبتُ إلى مسجد، سأرمي بعض الحجارة، أخبروا المرشد الأعلى: سنضعك في تابوت! اقصفوا إيران”.

ويأتي نشر هذا الفيديو في وقت تتصاعد فيه التوترات بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة، على خلفية الضربات العسكرية الأمريكية ضد منشآت نووية إيرانية.

وكان ترامب قد وجّه خلال النهار انتقادات للطرفين، الإيراني والإسرائيلي، معبرًا عن استيائه من استمرار القتال، وقال للصحافيين في البيت الأبيض: “لدينا بلدان يتقاتلان منذ فترة طويلة وبشراسة لدرجة أنهما لا يعلمان ما الذي يفعلانه بالضبط”.

ورغم أن ترامب اعتبر الضربات على المنشآت النووية “ناجحة”، إلا أن التقييمات الاستخباراتية الأولية أشارت إلى أن برنامج إيران النووي تأخر لبضعة أشهر فقط نتيجة هذه الهجمات.