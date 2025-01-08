ترامب ينشر فيديو لأكاديمي أمريكي يتهم نتنياهو بإشعال “حروب لا تنتهي”- (فيديو)

“القدس العربي”: شارك الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب مقطع فيديو على حسابه في منصة “سوشيال تروث ”، يظهر فيه أستاذ الاقتصاد بجامعة كولومبيا جيفري ساكس، وهو ينتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحدة.

وهاجم ساكس نتنياهو واتهمه بالسعي المستمر لدفع الولايات المتحدة إلى شن حرب ضد إيران.

وقال ساكس في محاضرة تناولت أسباب غزو الولايات المتحدة للعراق: “من أين جاء ذلك الغزو؟ إنه أمر مفاجئ. لقد جاء من نتنياهو في الواقع”.

وأضاف أن نتنياهو تبنّى منذ عام 1995 نظرية تقول إن “الطريقة الوحيدة للتخلص من حماس وحزب الله هي الإطاحة بالحكومات التي تدعمهما”، في إشارة إلى العراق وسوريا وإيران. وأكد ساكس أن نتنياهو لا يزال يحاول تحقيق هذا الهدف حتى الآن.

واختتم ساكس حديثه باتهام نتنياهو بالضلوع في إشعال “حروب لا تنتهي” بسبب نفوذه في السياسة الأمريكية.

Donald Trump Truth Social 03:50 PM EST 01/07/25 pic.twitter.com/HLnrAMfN3d — Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) January 7, 2025

ولاقى منشور الرئيس الأمريكي المُنتخب صدى في الإعلام الإسرائيلي باعتباره سابقة، نظراً لعلاقته الوثيقة مع نتنياهو التي برزت خلال ولايته الأولى، من خلال دعم اتفاقيات التطبيع مع دول عربية ونقل السفارة الإسرائيلية إلى القدس والاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل.

ويطرح هذا المنشور تكهنات حول طبيعة سياسة إدارة ترامب الجديدة في التعامل مع ملفات الشرق الأوسط المتوترة.