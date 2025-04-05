ترامب ينشر مقطع فيديو لضربة قال إنها استهدفت الحوثيين في اليمن- (شاهد) 

واشنطن: نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة مقطع فيديو على منصته تروث سوشل قال إنه يظهر عشرات المقاتلين الحوثيين الذين قُتِلوا في ضربة أمريكية في اليمن، مرفقا إياه بعبارة “عفوا”.

وتُظهر صور باللونين الأبيض والأسود التقِطت من الجو عشرات الأشخاص متجمعين في شكل شبه دائري قبل أن يتم قصفهم. ويلي ذلك تصاعد دخان كثيف، ثم لقطات للموقع الذي تعرّض للقصف حيث لم يتبق شيء سوى بضع سيارات.

وكتب ترامب في أسفل مقطع الفيديو “هؤلاء الحوثيون تجمعوا للحصول على تعليمات بشأن هجوم”. وأضاف “عفوا، لن تكون هناك هجمات من جانب هؤلاء الحوثيين. لن يُغرِقوا سفننا مرة أخرى”.

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت قد أشادت يوم الثلاثاء بتنفيذ أكثر من “200 ضربة ناجحة” ضد الحوثيين، في وقت يتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والمتمردين اليمنيين.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أعلنت واشنطن أيضا إرسال حاملة طائرات ثانية إلى الشرق الأوسط.

وعقب اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، شنّ الحوثيون هجمات صاروخية وبالطيران المسيّر على إسرائيل، واستهدفوا سفنا في بحر العرب والبحر الأحمر على خلفية اتهامهم لها بالارتباط بإسرائيل، مؤكدين أن عملياتهم تأتي دعما للفلسطينيين في القطاع المحاصر.

وسبق أن حذّر ترامب المتمرّدين الحوثيين في اليمن وكذلك الإيرانيين، من أنّ “الآتي أعظم” إذا لم تتوقف الهجمات على السفن.

(وكالات)