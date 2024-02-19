ترامب ينهي صمته بشأن وفاة نافالني لكنه لم يدن بوتين

واشنطن: أنهى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب صمته على وفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني، لكن فقط في إشارة إلى نفسه.

وكتب ترامب على الشبكة الاجتماعية تروث سوشيال “إن الوفاة المفاجئة لأليكسي نافالني جعلتني أدرك أكثر فأكثر ما يحدث في بلدنا”.

وقال “إنه تتابع بطئ ومطرد مع سياسيين من اليسار المتطرف ومدعين وقضاة غير شرفاء يقودنا إلى مسار الدمار. الحدود المفتوحة والقرارات غير النزيهة بشكل فج من قاعات المحاكم تدمر أمريكا. نحن أمة في انحدار، أمة ساقطة!”.

يذكر أن ترامب واجه انتقادا على نطاق واسع في وسائل الإعلام ومن جانب منافسته الجمهورية في الانتخابات التمهيدية نيكي هايلي، لكونه لم يعلق بشكل سريع على نبأ وفاة نافالني في معسكر السجون أو إدانته للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ويتهم اليسار والبعض في معسكر اليمين في الولايات المتحدة ترامب بأنه مؤيد للغاية لبوتين، إبان فترة رئاسته 2017- 2020 وبعدها.

كما نشر رابطا لمقال يشبه فيه وضعه بوضع نافالني وكتب فوقه: “بايدن: ترامب: بوتين: نافالني”.

غير أنه ليس من الواضح ما يعنيه ترامب، الذي يتجه إلى مواجهة الرئيس جو بايدن في انتخابات تشرين الثاني /نوفمير المقبل، بهذه الحاشية.

(د ب أ)