ترامب يهاجم زيلينسكي مجدداً: ليس لديه أوراق ولا ينبغي أن يكون في غرفة اجتماعات

واشنطن- “القدس العربي”: هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قائلا إنه لا يعتقد أنه من المهم أن يحضر المفاوضات بشأن الحرب في أوكرانيا.
واعترف ترامب في مقابلة مع إذاعة فوكس نيوز بأن روسيا هاجمت أوكرانيا لكنه لا يزال يشير إلى أن الرئيس السابق جو بايدن وزيلينسكي يتقاسمان اللوم على فشلهما في التحدث إلى موسكو.
وقال ترامب عن زيلينسكي: “لقد كنت أراقبه لسنوات، وكنت أشاهده يتفاوض بلا أوراق. ليس لديه أوراق. وأنت تشعر بالملل من ذلك”.
وأضاف ترامب “لذا، لا أعتقد أنه من المهم جدًا حضوره الاجتماعات، لأكون صادقًا معك. إنه يجعل من الصعب جدًا إبرام الصفقات”.
وأشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن يريد التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا. وزعم أن بوتن ليس مضطرًا بالضرورة إلى التفاوض على وقف إطلاق النار، لأنه إذا أراد، فسوف يحصل على “البلاد بأكملها”.
وقال ترامب “في كل مرة أقول فيها، “أوه، إنه ليس خطأ روسيا”، أتعرض دائمًا لانتقادات الأخبار الكاذبة. لكنني أخبرك أن بايدن قال الأشياء الخاطئة. وقال زيلينسكي الأشياء الخاطئة. لقد تعرضوا للهجوم من قبل شخص أكبر وأقوى بكثير”.
الاوراق لم تعد من العصر الرقمي بدون ورق كل شيء يحدث على النت والهاتف لا حاجة للاوراق.
لما الحديث مع موسكو بلد مستقل يريد ان ينضم الى الاتحاد الأوروبي والى حلف الناتو ، مادخل روسيا ؟ ما حقها ان تتدخل في منظمتين ليست عضوا بهما؟
بوتين : ( لأنه إذا أراد، فسوف يحصل على “البلاد بأكملها” )؛ ويقصد أوكرانيا.تذكّروا هذه العبارة إنها توطئة لصفقة القرن الكبرى بين روسيا بوتين وأمريكا ترامب.أوكرانيا لك يابوتين؛ وستعاونني لتكون غريلاند لي وربّما كندا معها.نحن في مرحلة يمكنني تسميتها كتشبيه: بزعزعة القارات؛ على شاكلة نظريّة زعزعة القارات في نشأة الأرض.
ترمب رجل الصفقات بأموال وأراضي غيره.ترمب يريد ارضاء بوتين وقبول وقف إطلاق النار وضم روسيا كل ما كسبته من أراضي من أوكرانيا و بالمقابل ترمب يتوقع من روسيا بضخ النفط والغاز للعالم بعد رفع العقوبات عنها وهذا سؤدي إلى انخفاض أسعار الوقد و سيكتبه في إنجازاته. ايضاً بالقابل لن يعترض بوتين إذا ترمب قرر الاستيلاء علىرجزيرة غرينلاند القطبية. اما بخصوص زيلينسكي، ترامب ينظر لهزبأنه الرجل الضعيف المنتهية ولايته وليست له مصدر قوة ليتفاوض مع بوتين .