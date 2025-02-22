ترامب يهاجم زيلينسكي مجدداً: ليس لديه أوراق ولا ينبغي أن يكون في غرفة اجتماعات

واشنطن- “القدس العربي”: هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قائلا إنه لا يعتقد أنه من المهم أن يحضر المفاوضات بشأن الحرب في أوكرانيا.

واعترف ترامب في مقابلة مع إذاعة فوكس نيوز بأن روسيا هاجمت أوكرانيا لكنه لا يزال يشير إلى أن الرئيس السابق جو بايدن وزيلينسكي يتقاسمان اللوم على فشلهما في التحدث إلى موسكو.

وقال ترامب عن زيلينسكي: “لقد كنت أراقبه لسنوات، وكنت أشاهده يتفاوض بلا أوراق. ليس لديه أوراق. وأنت تشعر بالملل من ذلك”.

وأضاف ترامب “لذا، لا أعتقد أنه من المهم جدًا حضوره الاجتماعات، لأكون صادقًا معك. إنه يجعل من الصعب جدًا إبرام الصفقات”.

وأشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن يريد التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا. وزعم أن بوتن ليس مضطرًا بالضرورة إلى التفاوض على وقف إطلاق النار، لأنه إذا أراد، فسوف يحصل على “البلاد بأكملها”.

وقال ترامب “في كل مرة أقول فيها، “أوه، إنه ليس خطأ روسيا”، أتعرض دائمًا لانتقادات الأخبار الكاذبة. لكنني أخبرك أن بايدن قال الأشياء الخاطئة. وقال زيلينسكي الأشياء الخاطئة. لقد تعرضوا للهجوم من قبل شخص أكبر وأقوى بكثير”.