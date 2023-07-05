ترامب يهاجم عائلة بايدن بعد العثور على كوكايين في البيت الأبيض

واشنطن- “القدس العربي”: انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يوم الأربعاء الرئيس جو بايدن ونجله هانتر بايدن والمستشار الخاص بوزارة العدل جاك سميث ووسائل الإعلام بعد العثور على كوكايين داخل البيت الأبيض.

وكتب ترامب على موقعه للتواصل الاجتماعي” تروث سوشيال” “هل يعتقد أي شخص حقًا أن الكوكايين الموجود في الجناح الغربي للبيت الأبيض ، القريب جدًا من المكتب البيضاوي ، مخصص لاستخدام أي شخص آخر غير جو بايدن وهانتر؟”.

وقال جهاز الخدمة السرية يوم الأربعاء إنه لا يزال يحقق في “سبب وطريقة دخولها إلى البيت الأبيض”.

ولم تتكهن السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض كارين جان بيير يوم الأربعاء بشأن من ترك المخدر، لكنها أشارت إلى أنه تم العثور عليه في منطقة “كثيفة الحركة” ويسهل الوصول إليها من قبل الزوار.

لم يكن بايدن في البيت الأبيض وقت الحادث.

كما سأل ترامب يوم الأربعاء عما إذا كان جاك سميث، الذي عينه (وزير العدل الأمريكي) ميريك غارلاند في الخريف الماضي للإشراف على تحقيقات وزارة العدل في الرئيس السابق ، “شوهد في منطقة الكوكايين” وقال إن المستشار الخاص “يبدو وكأنه شخص غريب الأطوار”.