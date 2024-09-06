ترامب يهدد الجامعات التي لا تقمع التظاهرات المتضامنة مع فلسطين.. ويتوقع انقراض إسرائيل إذا فازت هاريس بالانتخابات

لاس فيغاس- “القدس العربي”: هدد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الجامعات الأمريكية التي لا تقمع التظاهرات التضامنية مع فلسطين، بخسارة الدعم الفيدرالي والاعتماد، وقال إن إسرائيل لن تكون موجودة إذا تم انتخاب المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس.
ترامب: إذا فازت كامالا هاريس، فإن الجيوش الإرهابية ستشن حربًا لا هوادة فيها لطرد اليهود من “الأرض المقدسة”
وقال ترامب عبر الفيديو أمام نحو ألف عضو من الائتلاف اليهودي الجمهوري في فندق فينيسيان لاس فيغاس “كامالا هاريس هي مرشحة القوى التي تريد تدمير الحضارة الغربية وإسرائيل. إذا فازت كامالا هاريس، فإن الجيوش الإرهابية ستشن حربًا لا هوادة فيها لطرد اليهود من الأرض المقدسة … لن تكون إسرائيل موجودة بعد الآن”.
وقال ترامب، الذي أشار إلى أنه حصل على ما يقرب من ربع أصوات اليهود في الانتخابات الرئاسية لعام 2020، إنه يتوقع الحصول على حوالي 50٪ في نوفمبر بسبب الإجراءات التي اتخذها أثناء رئاسته، مثل نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس والتفاوض على اتفاقيات إبراهيم بين إسرائيل وبعض الدول العربية.
وقال ترامب: “أنا أسألك فقط من هم الـ 50% من اليهود الذين يصوتون لهؤلاء الأشخاص الذين يكرهون إسرائيل ولا يحبون الشعب اليهودي”.
وأضاف ترامب”يتعين على الجامعات أن تضع حدا للدعاية المعادية للسامية وإلا فإنها ستفقد اعتمادها ودعمها الاتحادي”.
وقال السيناتور الأمريكي السابق نورم كولمان من ولاية مينيسوتا ورئيس المجموعة في التجمع: “لقد خُلقنا من أجل هذه اللحظة”. وكان الحدث مليئًا بالانتقادات اللاذعة للمرشحة الديمقراطية، بما في ذلك المتحدثون الذين وصفوها بأنها “غبية” و”إسلامية ماركسية” و”معادية للسامية” – على الرغم من أن زوج هاريس، دوج إيمهوف، يهودي.
وتقام الاجتماعات الرئيسية للمؤتمر الجمهوري اليهودي عادة في منتجع فينيسيان وهو منتجع ضخم أنشأه الملياردير اليهودي شيلدون أديلسون، الذي قدم قبل وفاته الملايين لترامب من أجل اتخاذ قرارات ضد القضية الفلسطينية من بينها نقل السفارة للقدس المحتلة.
وصباح الخميس، قدمت أرملة أديلسون، ميريام، ترامب.
وقالت ميريام أديلسون: “إنه يرى ما أرى- العالم ضدنا ونحن بحاجة إلى صديق جيد. إنه أفضل صديق لنا. سوف ينقذنا. وأنا أنتظر بفارغ الصبر دخوله إلى البيت الأبيض وإنقاذ الشعب اليهودي”.
ومن المتوقع أن تقدم أرملة أديسلون الملايين من الدولارات لترامب مقابل تقديم دعم أمريكي لضم إسرائيل المتوقع للضفة الغربية المحتلة والدفع باتجاه اتفاقيات تطبيع جديدة بين بعض الدول العربية وإسرائيل.
الكيان سينقرض في الحالتين ….
Trump will loose the election and Kamala Harris will win
على الدول العربية الانبطاحية والمطبعة مع العصابات الصهيونية ان تفهم ان مصير الامة العربية والاسلامية مصير واحد وعليهم يجب حماية فلسطين وعدم التخلي عنها والا فإن الخطر سيصل الى غرف نومهم لامحالة …
كلهم لديهم نفس الحقد والعنصرية منذ تأسبس أمريكا وحتى اليوم (بايدن، وترامب، وهاريس). الفرق الوحيد فقط هو بين من يخفي تلك العنصرية والحقد والانحياز تحت غطاء الكذب والتضليل والدبلوماسية، ومن يتكلم عنها بصراحة (مثل ترامب) .. أما الحكام العرب فمعظمهم خونة، والشعوب العربية مغيبة ..
على العالم أن يتخلى عن الدولار وأن يترك أميركا تغرق في مشاكلها الداخلية .
لماذا يستمر العالم في دعم هذا البلد الذي يخلق الصراعات والحزن في جميع أنحاء العالم؟
أمريكا أكبر خطر على الإنسانية. هذا البلد يديره أشخاص مرضى عقليا !
تهريج إنتخابي و تودد إنتخابي للوبي المسيطر على مفاصل الدولة الأمريكية..
هذا المعتوه خطر ليس على الفلسطينيين، بل على البشرية جمعاء.
لا شك ان نهاية الكيان المسخ و عبده الامريكي شارفت على الانهيار ،و الفضل في ذلك سيعود الى النتن و ابو إيفانكا و كذلك صمود و استمرار المقاومه و صمودها
المشكلة ليست في المرشح الجمهوري الرئاسي ، لأنه ببساطة ينتظر الدعم الدعم الصهيوني وحتى اليهودي له، فهو اعترف بالقدس كعاصمة لكيانهم وضغط على بعض دول العالم لحدو حدوه ، والآن يقول أن دولة الكيان صغيرة ويجب أن تتوسع ، على حساب من يا ترى؟ بالطبع على حساب الأردن ومصر بتهجير الفلسطينيين إليهما.
أليستا من الدول المطبعة؟ هنا المشكلة …… الصهيونية و أتباعها فككا وحدة الصف العربي ، و في الأيام القادمة سيتم التهامهم دولة دولة بالضم أو التقسيم.