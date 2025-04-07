البيت الأبيض: الرسوم الإضافية الأمريكية على الصين قد تصل إلى 104% اعتبارا من 9 نيسان/أبريل- (تدوينة)

واشنطن: أعلن البيت الأبيض لوكالة فرانس برس الاثنين أن الرسوم الجمركية الجديدة التي هدد الرئيس دونالد ترامب بفرضها على الواردات من الصين ستضاف إلى الرسوم المرتفعة التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ منتصف الأسبوع.

وفي وقت سابق حذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإثنين من فرض تعرفات جمركية باهظة على الواردات من الصين ما لم تسحب الأخيرة الرسوم الانتقامية التي فرضتها، مشيرا الى أن واشنطن ستبدأ مباحثات بشأن الرسوم الجمركية مع الدول الراغبة بذلك.

وكتب ترامب في منشور عبر منصته تروث سوشال للتواصل الاجتماعي “ما لم تسحب الصين بحلول الغد الزيادة بنسبة 34% على استغلالها التجاري الطويل الأمد أساسا، ستفرض الولايات المتحدة تعرفات إضافية بنسبة 50% على الصين اعتبارا من التاسع من نيسان/أبريل”.

(أ ف ب)