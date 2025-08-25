ترامب يهدد الصين برفع الرسوم الجمركية بنسبة 200%

واشنطن: هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصين برفع الرسوم الجمركية بنسبة 200 في المئة إذا امتنعت عن تصدير المغناطيس إلى الولايات المتحدة.

جاء ذلك في حديثه للصحافيين في البيت الأبيض بواشنطن، الإثنين، أثناء استضافته نظيره الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ.

وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة تتمتع بعلاقات اقتصادية أفضل بكثير مع الصين من ذي قبل، وأن الصين تتصرف بحكمة، وقد احتكرت فعليا المغناطيس العالمي.

وأضاف: “عليهم تزويدنا بالمغناطيس، وإذا لم يفعلوا، فعلينا فرض رسوم جمركية بنسبة 200 في المئة أو ما شابه”.

وفي 2 أبريل/ نيسان الماضي، أعلن ترامب فرض رسوم جمركية إضافية على عدد من الشركاء التجاريين لبلاده بينهم الصين.

وعلى إثر ذلك اتخذت الصين إجراءات مماثلة، ما أدى إلى تصعيد تجاري بين البلدين، حيث رفعت الولايات المتحدة الرسوم الجمركية المفروضة على الصين إلى 145 في المئة، بينما فرضت بكين رسومًا بنسبة 125 بالمئة على الواردات الأمريكية.

وعقب تصاعد التوترات التجارية، اجتمع مسؤولون أمريكيون وصينيون في مدينة جنيف السويسرية يومي 10 و11 مايو/ أيار الفائت لإجراء مفاوضات بشأن التعريفات الجمركية، واتفقوا على خفضها لمدة 90 يومًا.

وفي تلك المحادثات، تم الاتفاق على أن تخفض الولايات المتحدة رسومها المفروضة على البضائع الصينية من 145 إلى 30 في المئة لمدة 90 يوما اعتبارًا من 14 مايو/ أيار، بينما خفضت الصين الرسوم على البضائع الأمريكية من 125 إلى 10 في المئة.

واجتمع مسؤولو البلدين مجددا في يونيو/ حزيران الماضي بالعاصمة البريطانية لندن، وأعلنوا عن توصلهم إلى اتفاق على “إطار عمل” لتنفيذ اتفاقية التجارة التي تم التوصل إليها سابقًا في جنيف.

أما الجولة الثالثة من المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، فقد عُقدت في يوليو/ تموز الماضي بالعاصمة السويدية ستوكهولم.

(الأناضول)