ترامب يهدد بإرسال الجيش إلى مدينة بالتيمور

واشنطن- “القدس العربي”: هدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد بإرسال الجيش إلى مدينة بالتيمور من أجل “تنظيف الجريمة بسرعة”، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا، واعتُبرت تصعيدًا في استخدام القوة الفدرالية داخل المدن الأمريكية.

وقال ترامب في منشور على منصته “تروث سوشال”: “إذا كان ويس مور بحاجة إلى مساعدة، مثلما احتاج غافين (نيوسم) في لوس أنجلوس، فسأرسل القوات، كما يحدث الآن في العاصمة واشنطن، وسننظف الجريمة سريعًا”، مستخدمًا لقبًا تهكميًا لحاكم كاليفورنيا الديمقراطي.

وتأتي هذه التهديدات بعد أن نشر ترامب قوات من الحرس الوطني في واشنطن العاصمة هذا الشهر بدعوى مكافحة الجريمة، رغم أن بيانات الشرطة أظهرت انخفاض الجرائم العنيفة بنسبة 26% مقارنة بالعام الماضي. وانتقد معارضون الخطوة واعتبروها توظيفًا سياسيًا للجيش.

ورد حاكم ولاية ماريلاند، ويس مور، ببيان قال فيه إن ترامب “يفضّل مهاجمة المدن الكبرى من وراء مكتبه بدلًا من النزول إلى الشارع وملاقاة الناس الذين يمثلهم”. وأضاف: “نحتاج قادة يقفون إلى جانب الناس على الأرض، لا من يطلقون شعارات تعود إلى ثمانينيات القرن الماضي، وتخويفات لا تفيد أحدًا”.

وفي مقابلة مع شبكة “سي إن إن”، وصف مور استخدام ترامب للجيش بأنه “أداة سياسية”، مؤكدًا أنه لن يسمح بنشر الحرس الوطني التابع لولايته إلا في حالات الطوارئ الحقيقية والضرورات الأمنية الواضحة.

كان ترامب قد أرسل آلاف الجنود من الحرس الوطني والمارينز إلى لوس أنجلوس في يونيو/ حزيران الماضي لمواجهة احتجاجات ضد سياسات الهجرة، وهو ما رفضه حاكم الولاية غافين نيوسم بشدة، متهمًا ترامب بأنه “يسعى وراء الفوضى لتبرير مزيد من القمع والسيطرة”.

أما في بالتيمور، فأكد مكتب العمدة براندون سكوت أن جرائم القتل تراجعت هذا العام بأكثر من 24%، بينما انخفضت حوادث إطلاق النار غير المميتة بنسبة 18%.

لم يقتصر تهديد ترامب على الأمن، إذ لوّح أيضًا بوقف التمويل الفدرالي المخصص لإعادة بناء جسر “فرانسيس سكوت كي” الذي انهار عام 2024، قائلًا: “أعطيت ويس مور أموالًا كثيرة لإصلاح الجسر المهدّم، والآن سأعيد التفكير في هذا القرار!”.

واعتبر الحاكم مور هذا التهديد “إضرارًا متعمدًا باقتصاد وطني كامل”، فيما وصف السيناتور الديمقراطي كريس فان هولن تصريحات ترامب بأنها تعكس “رغبة في التصرف كديكتاتور داخل الأراضي الأمريكية”.