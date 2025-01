ترامب يهدد باستخدام “القوة الاقتصادية” ضد كندا ولا يستبعد “القوة العسكرية” للسيطرة على قناة بنما وغرينلاند- (فيديو)

“القدس العربي”: تعهد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الثلاثاء، باستخدام “القوة الاقتصادية” ضد كندا، الحليف المجاور الذي دعا لضمه إلى أراضي الولايات المتحدة.

وعندما سئل عما إذا كان سيستخدم القوة العسكرية، أجاب ترامب “لا، القوة الاقتصادية”.

وأضاف أن اندماج “كندا والولايات المتحدة سيكون خطوة إيجابية. تخيلوا ما سيبدو عليه الوضع عند التخلص من هذا الخط المرسوم بشكل مصطنع. وسيكون ذلك أيضا أفضل كثيرا على صعيد الأمن القومي”.

يأتي ذلك غداة تجديد الرئيس المنتخب دعوته لضم كندا، وذلك عقب إعلان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو استقالته.

ورفض ترامب استبعاد استخدام القوة العسكرية لمحاولة السيطرة على قناة بنما وغرينلاند. وقال إن سيطرة الولايات المتحدة على كليهما أمر حيوي للأمن القومي الأمريكي.

وفي حديثه للصحافيين قبل أقل من أسبوعين من توليه منصبه في 20 يناير/كانون الثاني، وبينما كان وفد من المساعدين والمستشارين يضم نجله دونالد ترامب جونيور في غرينلاند، ترك ترامب استخدام الجيش الأمريكي لتأمين المنطقتين مفتوحا.

وقال ردا على سؤال عما إذا كان يستبعد استخدام القوة العسكرية: “لن ألتزم بذلك”

وأضاف ” ربما يتعين عليك أن تفعل شيئا. قناة بنما حيوية لبلدنا”.

وتابع “نحتاج غرينلاند لأغراض الأمن القومي”.

وغرينلاند إقليم يتمتع بالحكم الذاتي تابع للدنمارك، وهي حليف قديم للولايات المتحدة وعضو مؤسس في حلف شمال الأطلسي (ناتو).

ووعد ترامب بـ “عصر ذهبي لأمريكا”، وقال أيضا إنه سيقوم بمحاولة إعادة تسمية خليج المكسيك باسم “خليج أمريكا”، قائلا إن هذا الاسم “له وقع جميل”.

