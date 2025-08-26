اقتصاد | أخبار

ترامب يهدد بفرض المزيد من الرسوم على الدول التي تفرض ضرائب رقمية

26 - أغسطس - 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

حجم الخط
1

واشنطن: هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين الدول التي تفرض ضرائب رقمية بفرض “رسوم جمركية إضافية” على سلعها ما لم تلغ تلك الدول مثل هذه القوانين.

وقالت مصادر في وقت سابق إن إدارة ترامب تدرس فرض عقوبات على مسؤولي الاتحاد الأوروبي أو الدول الأعضاء المسؤولين عن تنفيذ قانون الخدمات الرقمية بالتكتل.

وتفرض عدد من الدول، وخاصة في أوروبا، ضرائب على عائدات مبيعات مقدمي الخدمات الرقمية، بما في ذلك جوجل التابعة لشركة ألفابت وفيسبوك التابعة لميتا فضلا عن أبل وأمازون. وتمثل هذه المسألة مصدر إزعاج للعديد من الإدارات الأمريكية منذ فترة طويلة.

وقال ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي “أحذر جميع الدول التي توجد بها ضرائب أو تشريعات أو قواعد أو لوائح رقمية من أنه إذا ما لم يتم إلغاء هذه الإجراءات التمييزية، فسأفرض، بصفتي رئيسا للولايات المتحدة، رسوما جمركية إضافية كبيرة على صادرات تلك الدولة إلى الولايات المتحدة، وسأضع قيودا على تصدير تقنياتنا ورقائقنا”.

وفي المنشور، قال ترامب إن مثل هذه التشريعات “هدفها إلحاق الضرر بالتكنولوجيا الأمريكية أو التمييز ضدها” وإنها تصب في صالح شركات صينية منافسة.

(رويترز)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول ملاحظ:
    أغسطس 26, 2025 الساعة 12:05 م

    المعتوه ابو الضرائب والتعريفات الجمركية يقود حرب على العالم برمته لكنه خادم مطيع عند المنتن ياهو

    رد

أخبار ذات صلة

سلسلة مطاعم أمريكية تتراجع عن تغيير شعارها بعد انتقادات من ترامب
27 - أغسطس - 2025
ترامب يتعهد بطلب عقوبة الإعدام لكل من يرتكب جريمة قتل في العاصمة واشنطن
27 - أغسطس - 2025
ويتكوف: ترامب سيقود اجتماعا “موسّعا” في البيت الأبيض بشأن غزة الأربعاء
26 - أغسطس - 2025
ترامب يتراجع عن تصريحاته: لا نتائج حاسمة قريبا في غزة
26 - أغسطس - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية