ترامب يهدد بقطع المساعدات لحرائق كاليفورنيا بشأن مزاعم تتعلق بالمياه

لوس أنجلوس: هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسحب المساعدات الاتحادية لولاية كاليفورنيا، فيما تستمر الحرائق عبر مناطق كبيرة من الولاية الواقعة في غرب الولايات المتحدة.

وفي أول مقابلة له منذ تولى المنصب والتي بثت الأربعاء، قال ترامب لشبكة فوكس نيوز “لا أعتقد أننا سوف نعطي كاليفورنيا أي شيء، إلى أن يسمحوا بتدفق المياه” جنوبا.

وبعد حرائق الغابات التي اجتاحت لوس أنجلوس في مطلع يناير/ كانون الثاني الحالي، وأودت بحياة 28 شخصا على الأقل حتى الآن ودمرت أكثر من 15 ألف مبنى بحسب التقديرات، تحدثت تقارير عن صنابير جافة تعرقل جهود إخماد النيران.

وأشاد الجمهوري ترامب خلال المقابلة، برجال الإطفاء في كاليفورنيا ولكن انتقد حاكم كاليفورنيا الديمقراطي جافين نيوسوم.

وذكرت وسائل الإعلام الأمريكية أن ترامب زعم خطأ أن نيوسوم كان قد رفض السماح بتدفق المياه من شمال كاليفورنيا إلى منطقة لوس أنجلوس في محاولة لحماية مخزون السمك.

ولكن صحيفة واشنطن بوست أفادت بأن شدة النيران ليست ناتجة عن قلة المياه في شمال كاليفورنيا. ونقلت عن الخبراء القول إن لوس أنجلوس لا تتلقى مياهها من الجزء الشمالي من الولاية.

يشار إلى أن انتقاد الرئيس لطريقة إدارة المياه في كاليفورنيا ليس بالأمر الجديد.

وذكرت وسائل الإعلام الأمريكية أنه من المتوقع أن يتوجه ترامب إلى كاليفورنيا الجمعة، حيث من المقرر أن يزور المناطق المتضررة من الحرائق.

(د ب أ)