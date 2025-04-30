ترامب يواجه الغضب الشعبي في أول 100 يوم من حكمه: تراجع اقتصادي وهجوم على الحقوق المدنية

واشنطن – “القدس العربي”: صادف يوم الثلاثاء اليوم المئة من الولاية الثانية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي شهدت حتى الآن انخفاضًا حادًا في أرقام استطلاعات الرأي العام والتعبئة ضد هجمات دائرته الداخلية من المليارديرات على الطبقات الفقيرة والمتوسطة والشرائح الضعيفة في المجتمع الأمريكي.

فمنذ الأيام المئة الأولى المذهلة التي قضاها فرانكلين د. روزفلت في منصبه، لم يضاه أي رئيس الدراما والاضطراب الهائلين اللذين أحدثهما ذلك السباق الذي استمر 15 أسبوعًا في عام 1933، والذي أعاد صياغة العلاقة بين الأمريكيين وحكومتهم. على الأقل حتى الآن، هذا ما كتبه نفتالي بندافيد لصحيفة واشنطن بوست يوم الإثنين.

وأضاف بيندافيد: “كان هجوم روزفلت، في خضم الكساد الكبير، يهدف إلى توسيع حضور الحكومة الفيدرالية في حياة الأمريكيين. أما حملة ترامب فتهدف إلى حد كبير إلى تفكيكها”، مشيرًا إلى أنه في حين أن أجندة روزفلت أقرها الكونغرس، فإن الرئيس الحالي “حكم إلى حد كبير من خلال إجراءات تنفيذية أحادية الجانب”.

Donald Trump promised to end inflation and lower costs on his first day in office. Instead, Americans are paying a higher price on groceries, cars, utilities, and housing — with the looming fear of a recession. He’s crashing our economy and leaving you with the bill. — Governor JB Pritzker (@govpritzker.illinois.gov) April 29, 2025 at 2:31 PM

وقبيل الاحتجاجات الوطنية المقررة في وقت لاحق من هذا الأسبوع، احتفل العديد من منتقدي ترامب بمرور 100 يوم على توليه منصبه بتسجيل كيف تجعل سياسات الرئيس الحياة أكثر صعوبة بالنسبة للطبقة العاملة، من خفض عدد الموظفين الفيدراليين وتمويلهم إلى السعي إلى الترحيل الجماعي والتعريفات الجمركية المدمرة اقتصاديًا.

وقالت منظمة أكونتابل يو إس الرقابية في مذكرة يوم الإثنين: “من الخطأ القول إن علينا الاختيار بين النضال من أجل اقتصاد عادل وحماية ديمقراطيتنا. إن الأيام المئة الأولى لترامب، والتي سيُحتفل بها هذا الأسبوع، تُظهر بوضوح أن الأمرين مترابطان، وأنه خذل الأمريكيين في كليهما”.

وأضافت المذكرة: “ما شهدناه خلال المئة يوم الماضية هو رئيسٌ خالف القانون، وخرق الضوابط والتوازنات، وعزز سلطته لنفسه. كما ألحق، بمساعدة إيلون ماسك وحلفائه في الكونغرس، أضرارًا كارثية باقتصادنا، مسببًا الفوضى وعدم اليقين للشركات الصغيرة والمستثمرين، ومقوّضًا حقوق العمال، ومضعفًا ثقة المستهلكين، ومزيدًا من احتمالية حدوث ركود اقتصادي”، وفقاً لقراءة قدمتها جيسيكا كوربيت في مقال نشرته منصة “كون دريمز”.

ووفقًا لتقرير مؤسسة كونفرنس بورد، فقد انخفض مؤشر ثقة المستهلك في أبريل/ نيسان بمقدار 7.9 نقطة، ليصل إلى 86 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ بداية جائحة كوفيد-19. وقالت الخبيرة الاقتصادية البارزة في المؤسسة، ستيفاني جويشارد، إن “ثقة المستهلك انخفضت للشهر الخامس على التوالي في أبريل/ نيسان، ما يعكس قلقًا متزايدًا بشأن الحالة الاقتصادية.”

“’100 Days of Destruction’: Top Historian on Trump’s Presidency So Far” Writing for Zeteo, Princeton’s @zelizer.bsky.social explains how past US presidents used their first 100 days to build, while Trump has used his to dismantle, intimidate, and destroy. Read/share/subscribe: [image or embed] — Mehdi Hasan (@mehdirhasan.bsky.social) April 29, 2025 at 7:53 AM

ووصفت ليندسي أوينز، المديرة التنفيذية لشركة Groundwork Collaborative، هذه الأرقام بأنها “صادمة” و”إشارة إلى أننا ننزلق إلى الركود”. وقالت: “إذا كان هذا هو مستوى الألم الذي يرغب الرئيس في إلحاقه بالأمريكيين في غضون بضعة أشهر قصيرة، فلا عجب أن المستهلكين والشركات يستعدون لطريق طويل ومظلم في المستقبل”.

كما صرحت أوينز: “هذه أزمة مفتعلة. في أول مئة يوم من ولايته، بذل ترامب كل ما في وسعه لهندسة ركود اقتصادي”.

وفي الأسبوع الماضي، جمع معهد السياسة الاقتصادية قائمة بـ “100 طريقة أضرّ بها ترامب بالعمال في أول 100 يوم من ولايته”، والتي تتضمن إنهاء المنح لمكافحة العمل القسري وعمل الأطفال، وترشيح كريستال كيسي لتكون المستشارة العامة في المجلس الوطني للعلاقات العمالية.

إلى جانب ذلك، يتناول التقرير تفاصيل إجراءات إدارة ترامب التي تقلص الأجور وظروف العمل، وتستهدف حماية مكافحة التمييز، والعمال المهاجرين، والتعليم العام، وأكثر من ذلك.

سوندرز: “لقد سلّم ترامب مقاليد الحكم إلى مليارديرات، فعيّن أغنى حكومة في تاريخ أمريكا، وأطلق حربًا تجارية رفعت أسعار السلع اليومية، وهاجم الضمان الاجتماعي وبرنامج الرعاية الطبية (ميديكيد)، وخفّضت أجور العمال، وجرّدت أكثر من مليون موظف فيدرالي من حقوق التفاوض الجماعي”

وخلال حملته الانتخابية، وعد ترامب بوضع مصلحة العمّال في المقام الأول، وخفض تكاليف المواد الغذائية والوقود المتزايدة، والحفاظ على المزايا والرعاية الصحية التي اكتسبناها، كما أشار لي سوندرز، رئيس الاتحاد الأمريكي لموظفي الولايات والمقاطعات والبلديات (AFSCME) يوم الإثنين.

وأضاف: “لكن الأيام المئة الأولى من إدارة هذه المليارديرات كانت مليئة بالأكاذيب والوعود المنقوصة والهجوم المتواصل على العمّال والنقابات”.

وتابع سوندرز: “لقد سلّم مقاليد الحكم إلى مليارديرات، فعيّن أغنى حكومة في تاريخ أمريكا، وأطلق حربًا تجارية رفعت أسعار السلع اليومية، وهاجم الضمان الاجتماعي وبرنامج الرعاية الطبية (ميديكيد)، وخفّضت أجور العمال، وجرّدت أكثر من مليون موظف فيدرالي من حقوق التفاوض الجماعي”.

وأكد سوندرز أن “التداعيات كانت فورية. المتقاعدون يتساءلون عن كيفية التعامل مع الضمان الاجتماعي مع تسريح الموظفين، وإغلاق المكاتب، وتقليص الخدمات. يشاهد الناس مدخراتهم التقاعدية تتقلص. تم تعليق لوائح الصحة والسلامة المنقذة للحياة. يفقد الطلاب ذوو الإعاقة الدعم الحيوي من وزارة التعليم. وزارة الصحة والخدمات الإنسانية تسحب التمويل من الولايات والمدن والبلدات لمكافحة الأمراض المعدية مع تزايد حالات الحصبة، وهذه مجرد البداية”.

وطعن اتحاد موظفي الخدمة المدنية والبلديات الأمريكية (AFSCME) والاتحاد الأمريكي للمعلمين في بعض إجراءات ترامب أمام المحكمة.

وأدانت راندي واينغارتن، رئيسة الاتحاد، يوم الثلاثاء قائمة مماثلة من إجراءات ترامب، بما في ذلك تخفيضات في “المنح البحثية للكليات والجامعات التي تمول أبحاث السرطان والسكري والزهايمر”. وقالت “لا عجب أن شعبيته تتراجع”.

وأضافت وينغارتن: “القسوة مُقلقة، وتجاهل الدستور وسيادة القانون مُتهور، والألم اليومي لا يُمكن تبريره أبدًا. لهذا السبب يُقاوم أعضاؤنا”.

كما تم تضمين بعض الإجراءات التي سلط قادة النقابات الضوء عليها في الجدول الزمني الصادر عن منظمة First Focus on Children يوم الإثنين لما وصفته مجموعة المناصرة بـ “الحرب المنهجية التي تشنها إدارة ترامب على أطفال الأمة”.

وقال رئيس المجموعة، بروس ليزلي: “لستُ متأكدًا من أننا رأينا إدارةً تُركز على استهداف أطفال الأمة بهذا القدر من التركيز”. وانتقد ترامب ومعينيه والكونغرس الذي يُسيطر عليه الحزب الجمهوري لتخطيطهم لخفض ميزانية الرعاية الصحية للأطفال بمقدار 880 مليار دولار، وإغلاق وزارة التعليم، و”سرقة أموال الغداء من أفقر أطفال الأمة”.

وأضاف “لقد تعرّض الأطفال لعقوبات خاصة من خلال اقتراح إلغاء حق الجنسية بالولادة وترحيل أطفال المواطنين الأمريكيين. كما تُروّج هذه الإدارة لسياسات ضريبية تُعاقب العائلات على إنجاب الأطفال حديثي الولادة”.

وأشار أيضًا إلى “إبادة” الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. “لقد ترك الرئيس ملايين الأطفال في الخارج يموتون من الإيدز والملاريا والجوع”.

ليزلي: محاولة إلغاء حق المواطنة بالولادة هي إحدى الطرق العديدة التي يهاجم بها ترامب المهاجرين

“إن محاولة إلغاء حق المواطنة بالولادة هي إحدى الطرق العديدة التي يهاجم بها ترامب المهاجرين. ونشرت منظمة صوت أمريكا المدافعة عن حقوق المهاجرين هذا الأسبوع ورقة حقائق بعنوان ” تكاليف باهظة، بلا فوائد: 100 يوم من أجندة ترامب بشأن الهجرة”.

وقالت المديرة التنفيذية للمنظمة، فانيسا كارديناس: “دعونا نستوعب هذا: حكومتنا تُرحّل الأطفال الأمريكيين، بمن فيهم الأطفال المصابون بالسرطان، وتحاول الآن الدفاع عن خياراتها وتبريرها على التلفزيون الوطني”. وأضافت: “أفعالهم تُجسّد قسوة وفوضى وضرر أجندتهم خلال المئة يوم الماضية، وما يريدونه خلال المئة أسبوع القادمة وما بعدها”.

وأشارت كارديناس إلى أنه “بينما يرى الأمريكيون القسوة والتجاوزات في العمل، فإن أغلبية متزايدة تعرب عن عدم موافقتها، وتربط ذلك بمخاوف أوسع نطاقا بشأن سيادة القانون، والاقتصاد المتدهور، وخفض الرعاية الصحية للأمريكيين، والفوضى والتطرف بشكل عام”.

وتظهر أجندة إدارة ترامب المناهضة للهجرة في العديد من العناصر المدرجة في قائمة جديدة أصدرتها منظمة هيومن رايتس ووتش للإجراءات “التي تشكل مخاطر كبيرة على حقوق الإنسان للأشخاص الذين يعيشون في الولايات المتحدة وحول العالم”.

وقالت تانيا غرين، مديرة برنامج الولايات المتحدة في هيومن رايتس ووتش، إن الإدارة ألحقت بالفعل “ضررًا هائلًا بحقوق الإنسان”، و”نحن نشعر بقلق عميق من أن هذه الهجمات على الحريات الأساسية ستستمر بلا هوادة”.