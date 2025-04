ترامب يواجه الغضب الشعبي في أول 100 يوم من حكمه: تراجع اقتصادي وهجوم على الحقوق المدنية

واشنطن – “القدس العربي”: صادف يوم الثلاثاء اليوم المئة من الولاية الثانية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي شهدت حتى الآن انخفاضًا حادًا في أرقام استطلاعات الرأي العام والتعبئة ضد هجمات دائرته الداخلية من المليارديرات على الطبقات الفقيرة والمتوسطة والشرائح الضعيفة في المجتمع الأمريكي.

فمنذ الأيام المئة الأولى المذهلة التي قضاها فرانكلين د. روزفلت في منصبه، لم يضاه أي رئيس الدراما والاضطراب الهائلين اللذين أحدثهما ذلك السباق الذي استمر 15 أسبوعًا في عام 1933، والذي أعاد صياغة العلاقة بين الأمريكيين وحكومتهم. على الأقل حتى الآن، هذا ما كتبه نفتالي بندافيد لصحيفة واشنطن بوست يوم الإثنين.

وأضاف بيندافيد: “كان هجوم روزفلت، في خضم الكساد الكبير، يهدف إلى توسيع حضور الحكومة الفيدرالية في حياة الأمريكيين. أما حملة ترامب فتهدف إلى حد كبير إلى تفكيكها”، مشيرًا إلى أنه في حين أن أجندة روزفلت أقرها الكونغرس، فإن الرئيس الحالي “حكم إلى حد كبير من خلال إجراءات تنفيذية أحادية الجانب”.

Donald Trump promised to end inflation and lower costs on his first day in office.

Instead, Americans are paying a higher price on groceries, cars, utilities, and housing — with the looming fear of a recession.

He’s crashing our economy and leaving you with the bill.

— Governor JB Pritzker (@govpritzker.illinois.gov) April 29, 2025 at 2:31 PM