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ترامب يواصل الدفع ببراءته بعد لائحة اتهام معدلة في قضية التدخل في نتائج الانتخابات

منذ 31 دقيقة

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واشنطن:  واصل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إصراره على براءته بعد نشر لائحة اتهام معدلة في قضية التدخل في الانتخابات المرفوعة ضده، وفقا لوثيقة قضائية قدمها محاموه يوم الثلاثاء.

وتوضح الوثيقة أن ترامب تنازل عن حقه في حضور الجلسة القادمة المتعلقة بالقضية، وفوض محاميه لتقديم طلب براءته نيابة عنه. ويتهم ترامب وعدد من الأشخاص الآخرين بمحاولة قلب نتيجة انتخابات الرئاسة لعام .2020

وتبقي اللائحة المعدلة على نفس التهم الجنائية لكنها تزيل بعض الادعاءات ضد ترامب، بعد حكم صادر في تموز/يوليو عن المحكمة العليا الأمريكية يؤكد أن الرؤساء يتمتعون بالحصانة المبدئية من الملاحقة القضائية عن الأفعال الرسمية أثناء توليهم المنصب.

وبسبب قرار المحكمة العليا التاريخي، كان على المدعي الخاص الأمريكي جاك سميث وفريقه تعديل اللائحة ضد ترامب لكي يتمكنوا من متابعة القضية. وكان ترامب قد أعلن براءته خلال جلسة المحاكمة في العام الماضي.

وبعد توجيه التهم، دخل بعض من مساعدي ترامب السابقين في اتفاق مع مكتب المدعي العام واعترفوا بالذنب. ويهدف ترامب إلى العودة إلى البيت الأبيض بفوز في الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر.

(د ب أ)

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