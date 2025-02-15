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ترامب يوجه “رسالة تهديد” للمهاجرين في “عيد الحب”- (تدوينة)

15 - فبراير - 2025

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واشنطن: نشر البيت الأبيض رسالة بمناسبة “عيد الحب” الموافق لـ 14 فبراير/ شباط من كل عام، تضمنت “تهديدا” للمهاجرين غير النظاميين المحتمل قدومهم إلى الولايات المتحدة.

ونشر البيت الأبيض على منصة “إكس” بطاقة وردية تضمنت صورا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوكالة المكلّفة بالإشراف على الحدود الأمريكية توم هومان، المعروف بـ”قيصر الحدود”.

وكُتب على البطاقة “الورد أحمر والبنفسج أزرق، تعال إلى هنا بشكل غير قانوني وسنقوم بترحيلك”.

وحظي المنشور بتفاعل كبير حيث وصل إلى 7.7 ملايين مشاهدة في غضون 4 ساعات.

وفي كل فرصة، عبرت إدارة ترامب عن موقفها الصارم بشأن منع المهاجرين غير النظاميين من دخول الولايات المتحدة بشكل غير قانوني.

(الأناضول)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    فبراير 15, 2025 الساعة 7:00 ص

    ههه وكأن ترامب المتصهين الأرعن المجنون يريد أن يصبح رب العالم الظالم بقيادة شيطانة الحروب والخطوب أمريكا وبنتاغونها العفن النتن الذي يرسل أسلحته القذرة لإبادة شعب فلسطين منذ 1948 بواسطة العصابة التي زرعوها في قلب فلسطين هذي عقود وعقود وعقود 😔☝️🔥🚀🐒

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