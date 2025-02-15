ترامب يوجه “رسالة تهديد” للمهاجرين في “عيد الحب”- (تدوينة)

واشنطن: نشر البيت الأبيض رسالة بمناسبة “عيد الحب” الموافق لـ 14 فبراير/ شباط من كل عام، تضمنت “تهديدا” للمهاجرين غير النظاميين المحتمل قدومهم إلى الولايات المتحدة.

ونشر البيت الأبيض على منصة “إكس” بطاقة وردية تضمنت صورا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوكالة المكلّفة بالإشراف على الحدود الأمريكية توم هومان، المعروف بـ”قيصر الحدود”.

وكُتب على البطاقة “الورد أحمر والبنفسج أزرق، تعال إلى هنا بشكل غير قانوني وسنقوم بترحيلك”.

Happy Valentine’s Day ♥️ pic.twitter.com/6d7qmo7gtz — The White House (@WhiteHouse) February 14, 2025

وحظي المنشور بتفاعل كبير حيث وصل إلى 7.7 ملايين مشاهدة في غضون 4 ساعات.

وفي كل فرصة، عبرت إدارة ترامب عن موقفها الصارم بشأن منع المهاجرين غير النظاميين من دخول الولايات المتحدة بشكل غير قانوني.

(الأناضول)