ترامب يتوعّد سكّان قطاع غزة بالموت “إذا احتفظتم بالرهائن”.. وحماس ترد- (تدوينات)

واشنطن: طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقاتلي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بإطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين في غزة على الفور في ما أسماه “التحذير الأخير” لهم، وطالب في الوقت نفسه قادة الحركة بمغادرة قطاع غزة.

وكتب ترامب على منصة تروث سوشيال “هذا هو التحذير الأخير لكم! بالنسبة للقيادة، حان الوقت لمغادرة غزة، إذ أنه لا تزال لديكم فرصة. وأيضا، لشعب غزة: هناك مستقبل جميل ينتظر، ولكن ليس إذا احتجزتم رهائن. إذا فعلتم ذلك، فأنتم أموات!”.

وقال ترامب إنه سيكون هناك “جحيم” لاحقا إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن، مضيفا أنه سيوفر لإسرائيل “كل ما تحتاجه لإنهاء المهمة”.

وجاءت تصريحات ترامب بعد اجتماعه بعدد من الرهائن المفرج عنهم وسط تصاعد التوترات في المنطقة ودعم أمريكي متزايد لإسرائيل في حربها الدموية على غزة.

وعلق رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة سلامة معروف، على تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحركة حماس، بالقول إننا “لم نكن أبدا المشكلة إنما الاحتلال”.

Such positions are what give the war criminal Netanyahu the strength and ability to continue his crimes as long as he receives absolute support and encouragement to commit more crimes against 2.4 million people.

Our people or their resistance in #Gaza have never been the… pic.twitter.com/frn903gCoF

— سلامة معروف غزة Salama Maroof Gaza (@salama1977) March 5, 2025