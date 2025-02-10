ترامب يوجه وزارة الخزانة بالتوقف عن سك أصغر عملة معدنية البنسات

واشنطن- “القدس العربي”: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، أنه طلب من وزارة الخزانة التوقف عن إنتاج العملات المعدنية من فئة سنت واحد، ووصفها بأنها مضيعة.

وقال في منشور على موقع Truth Social إنه طلب من وزير الخزانة سكوت بيسنت أن ينهي سك العملات المعدنية ذات القيمة الصغيرة التي تحمل صورة الرئيس أبراهام لينكولن.

وقال ترامب “لفترة طويلة جدًا، كانت الولايات المتحدة تسك بنسات تكلفنا حرفيًا أكثر من سنتين. هذا إسراف شديد! لقد وجهت تعليماتي لوزير الخزانة الأمريكي بالتوقف عن إنتاج بنسات جديدة. دعونا نتخلص من الإسراف في ميزانية دولنا العظيمة، حتى لو كان ذلك بنسًا واحدًا في كل مرة”.

وبلغت تكلفة صنع بنس واحد ما يقرب من 3.7 سنتًا في السنة المالية 2024، وبلغت تكلفة العملة المعدنية أعلى من القيمة الاسمية لمدة 19 عامًا ماليًا متتاليًا، وفقًا للتقرير السنوي لدار سك العملة الأمريكية .

وكانت البنسات تُصنع من النحاس قبل عام 1962، وتُصنع حاليًا في الغالب من الزنك ولكن مع طلاء النحاس. وقد وُضِعت صورة لينكولن على البنس منذ عام 1909، وكان البنس أول عملة تُنتج بواسطة دار سك العملة الأمريكية، وفقًا لوزارة الخزانة .

وقد استهدف رجل الأعمال الملياردير إيلون ماسك، الذي كلفه ترامب بمهمة خفض النفقات في الولايات المتحدة، هذا الموضوع في منشور على موقع “إكس” الشهر الماضي.

وقال “تبلغ تكلفة تصنيع البنس أكثر من 3 سنتات، وتكلف دافعي الضرائب الأمريكيين أكثر من 179 مليون دولار في السنة المالية 2023. وأنتجت دار سك العملة أكثر من 4.5 مليار بنس في السنة المالية 2023، أي حوالي 40% من 11.4 مليار عملة معدنية للتداول. بنس (أو 3 سنتات!) لأفكارك”.