ترامب يوقع أمرا تنفيذيا بالانسحاب من مجلس حقوق الإنسان وتمديد تعليق تمويل الأونروا

واشنطن: وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء أمرا تنفيذيا تنسحب الولايات المتحدة بموجبه من عدد من هيئات الأمم المتحدة بما فيها مجلس حقوق الإنسان.

وجاء في الأمر التنفيذي أن واشنطن تنسحب من مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الأممية، وتمدد تعليق أي تمويل أمريكي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وكانت الولايات المتحدة ودول أخرى علقت مساهماتها المالية في الأونروا بعدما اتهمت إسرائيل في كانون الثاني/يناير 2024 بعض موظفيها بالمشاركة في هجوم حماس على جنوب الدولة العبرية في السابع من تشرين الاول/اكتوبر 2023.

وقال ويل شارف مستشار ترامب حين قدم الوثيقة إلى الرئيس الأمريكي ليوقعها، إن هذا القرار اتخذ “في ضوء إجراءات عديدة اتخذها عدد من وكالات الأمم المتحدة تثبت توجها واضحا مناهضا لأمريكا”.

ونص القرار أيضا على “مراجعة المشاركة الأمريكية في اليونسكو”، منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، و”التي أظهرت بدورها توجها ضد أمريكا”.

وأضاف المستشار “في شكل أكثر شمولا، يدعو الأمر التنفيذي إلى النظر في المشاركة والتمويل الأمريكيين في الأمم المتحدة في ضوء التفاوت الكبير في مستوى التمويل بين مختلف الدول”، مذكرا بأن ترامب وصف هذا التفاوت بأنه “غير عادل إلى حد بعيد للولايات المتحدة”.

Trump signs an order to withdraw the US from the UN Human Rights Council and “review American involvement and funding in the UN” pic.twitter.com/Bex6RnzsUa — Aaron Rupar (@atrupar) February 4, 2025

(وكالات)