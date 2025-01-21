ترامب يوقع سلسلة من الأوامر التنفيذية.. العفو عن مشاركين بهجوم الكونغرس والانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ 

واشنطن: – أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يعتزم توقيع مراسيم عفو الإثنين عن أشخاص شاركوا في اقتحام مقر الكونغرس في السادس من يناير/ كانون الثاني 2021، حين حاول مناصرون له منع المصادقة على نتائج انتخابات 2020.

وقال ترامب في تجمّع شارك فيه بعد مراسم تنصيبه “الليلة سأوقع عفوا عن رهائن السادس من يناير/ كانون الثاني لإخراجهم من السجن”، مضيفا “ما إن أغادر سأتوجه إلى المكتب البيضوي وسأوقع مراسيم عفو عن العديد من الأشخاص”.

ووجهت اتهامات إلى نحو 1600 شخص فيما يتعلق بالاعتداء على الكونغرس من قبل أنصار ترامب الذين كانوا يسعون إلى تعطيل المصادقة على فوز الديموقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.

وتعهد ترامب مرارا خلال حملته الانتخابية بالعفو عن المشاركين في الهجوم، واصفا إياهم بـ”الرهائن” و”الوطنيين” و”السجناء السياسيين”.

وقد دأب ترامب الذي انتهت ولايته الأولى كرئيس في ظل الهجوم على الكابيتول، على التقليل من حجم الحدث غير المسبوق الذي وقع في السادس من يناير/ كانون الثاني، إلى حد أنه وصفه بأنه “يوم الحب”.

وأصيب أكثر من 140 شرطيا خلال ساعات من المواجهات مع مثيري الشغب الذين استخدموا عصي الأعلام ومضارب البيسبول والهوكي وأدوات أخرى إلى جانب أجهزة الصعق الكهربائي وعبوات الرذاذ.

وجاء الهجوم على مبنى الكابيتول بعد خطاب ناري ألقاه الرئيس ترامب آنذاك أمام عشرات الآلاف من أنصاره بالقرب من البيت الأبيض، حيث كرر مزاعمه بأنه فاز في انتخابات عام 2020، قبل أن يشجع الحشد على السير نحو الكونغرس.

ووجه المحقق الخاص جاك سميث إلى ترامب تهمة التآمر لقلب نتائج انتخابات عام 2020، لكن القضية لم تصل إلى المحكمة وتم إسقاطها بموجب سياسة وزارة العدل بعدم مقاضاة رئيس في منصبه.

ووفق أحدث الأرقام الصادرة عن مكتب المدعي العام الأمريكي لمقاطعة كولومبيا، تم توجيه الاتهام إلى 1583 شخصا فيما يتعلق بالهجوم على مبنى الكابيتول، بينهم 608 أشخاص متهمين بالاعتداء على رجال الشرطة أو مقاومتهم.

ووقع ترامب مساء الإثنين أول أوامر تنفيذية له، والتي تهدف إلى فرض السيطرة على القوى العاملة الاتحادية والانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ.

فمن بين الأوامر التنفيذية التي وقعها ترامب بحماس أمام حشد من المؤيدين كان هناك، أمر يقضي بعودة الموظفين الاتحاديين إلى مكاتبهم خمسة أيام في الأسبوع.

وجاء هذا القرار بعد تعهد الرئيس الجديد بإنهاء ثقافة العمل من المنزل التي أصبحت شائعة خلال جائحة كوفيد .19

وفي الشهر الماضي، خلال مؤتمر صحافي في ناديه “مار-إيه-لاغو” في فلوريدا، قال ترامب إنه يخطط لفصل الموظفين الاتحاديين الذين لا يعودون إلى مكاتبهم للامتثال لهذا الأمر.

وأمر ترامب بتجميد التوظيف الاتحادي في أول يوم له في منصبه، وهو إجراء مماثل للخطوة التي اتخذها في بداية ولايته الأولى بهدف تقليص حجم الحكومة.

ويشمل الأمر تعليق التوظيف للوظائف الجديدة والعديد من الوظائف الشاغرة، مع استثناءات للمناصب المتعلقة بالأمن القومي والسلامة العامة، بالإضافة إلى القوات المسلحة.

وخلال حملته الانتخابية، تعهد ترامب بتفكيك البيروقراطية الاتحادية التي كان يسخر منها بوصفها “الدولة العميقة”.

وكان الأمر الذي صدر قبل ثمانية أعوام يهدف إلى أن يكون إجراء مؤقتا لمدة 90 يوما حتى يتمكن المسؤولون عن الميزانية الاتحادية والمكتب المعني بالموظفين الحكوميين من وضع استراتيجية طويلة المدى لتقليص حجم الحكومة الاتحادية، وقد تم رفعه فعليا في أبريل/ نيسان من ذلك الوقت.

أما المدة التي قد يستمر فيها تجميد التوظيف الأخير فهي أقل وضوحا، ويعد خطوة جذرية بعيدا عن إدارة الرئيس السابق جو بايدن التي اتخذت خطوات لزيادة حجم القوة العاملة الاتحادية ومنح زيادات في الأجور للكثير من موظفيها.

كما شملت الأوامر التي وقعها ترامب بعد ساعات من تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة، إيقاف 78 إجراء تنفيذيا تم اتخاذها خلال فترة إدارة بايدن، وتجميد اللوائح التنظيمية التي تمنع البيروقراطيين من إصدار قواعد جديدة حتى تتمكن إدارة ترامب من السيطرة الكاملة على الحكومة.

كما أصدر توجيها لكل وزارة وهيئة لمعالجة أزمة تكلفة المعيشة، وأمر بالانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ. كما تضمّن أحد الأوامر الحكومية استعادة حرية التعبير ومنع الرقابة على الآراء الحرة، بالإضافة إلى إنهاء ما وصفه بـ “تسليح الحكومة”.

(وكالات)