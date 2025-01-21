ترامب يوقع على أمر بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية: لقد احتالت علينا

تماثيل أمام مقر منظمة الصحة العالمية في جنيف. ا ف ب

واشنطن: وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، على أمر تنفيذي يوجه الولايات المتحدة للانسحاب من منظمة الصحة العالمية التي كانت هدفاً لانتقاداته في السابق، بسبب معارضته طريقة استجابتها لوباء كوفيد.

وخلال حديث له في البيت الأبيض بعد ساعات من تنصيبه، قال ترامب إن الولايات المتحدة تدفع لمنظمة الأمم المتحدة أكثر بكثير مما تدفعه الصين، مضيفاً: “منظمة الصحة العالمية احتالت علينا”.

ويعد الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لمنظمة الصحية العالمية حيوياً من أجل عملها، خاصة أنها المانح الأكبر للمنظمة التي تتخذ من جنيف مقراً.

ومن المتوقع أن يؤدي انسحابها لدفع المنظمة لإجراء إعادة هيكلة، وقد يؤدي إلى مزيد من التعطيل للمبادرات الصحية العالمية.

وهذه هي المرة الثانية التي يسعى فيها ترامب إلى قطع العلاقات مع منظمة الصحة العالمية، فقد أصدرت إدارة ترامب خلال ولايته الأولى إشعاراً بالانسحاب خلال ولاية ترامب الأولى، متهمة المنظمة بأنها كانت تحت تأثير الصين بشكل مفرط خلال المراحل الأولى لتفشي كوفيد.

وتم التراجع عن هذه الخطوة لاحقاً في ظل إدارة الرئيس السابق جو بايدن.

وفي أمره التنفيذي الجديد، أعطى ترامب توجيهات للوكالات الأمريكية بتعليق “أي تحويل مستقبلي لأموال أو دعم أو موارد من حكومة الولايات المتحدة إلى منظمة الصحة العالمية”، و”تحديد شركاء موثوقين وشفافين من الولايات المتحدة والعالم للقيام بالأنشطة الضرورية التي كانت منظمة الصحة العالمية تتولاها في السابق”.

وأعلنت الإدارة أيضاً عن خطط لمراجعة وإلغاء إستراتيجية بايدن للأمن الصحي العالمي لعام 2024، والتي تم تصميمها لمنع واكتشاف والاستجابة لتهديدات الأمراض المعدية، “في أقرب وقت ممكن”.

من جانبها، أعربت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء، عن حزنها وأسفها إزاء إعلان الولايات المتحدة الأمريكية عزمها الانسحاب من المنظمة.

وقال متحدث المنظمة طارق جاساريفيتش في مؤتمر صحافي إن المنظمة تعمل على بناء أنظمة صحية أقوى من خلال معالجة الأسباب الجذرية للأمراض.

وأضاف: “المنظمة تلعب دوراً أساسياً في حماية صحة وسلامة الأشخاص في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الأمريكيين، من خلال الكشف عن حالات الطوارئ الصحية والوقاية منها والاستجابة لها”.

وأشار جاساريفيتش إلى أن الولايات المتحدة أصبحت عضواً مؤسساً في العام 1948، وأنها منذ ذلك الحين ساهمت بشكل فعّال في تشكيل وإدارة عمل منظمة الصحة العالمية.

وأعرب عن أمله أن تعيد واشنطن النظر في قرار الانسحاب، مضيفاً: “نتطلع إلى المشاركة في حوار بناء لمواصلة الشراكة بين الولايات المتحدة ومنظمة الصحة العالمية لصالح صحة ورفاهية ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم”.

ويأتي توقيت الانسحاب الأمريكي وسط مخاوف متزايدة بشأن احتمال تحول تفشي فيروس إنفلونزا الطيور (H5N1) الحالي وتحوله إلى وباء، حيث أصيب العشرات وفقد شخص واحد حياته في الولايات المتحدة.

في غضون ذلك، كانت الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية تتفاوض، منذ أواخر عام 2021، على صياغة أول معاهدة من نوعها في العالم بشأن الوقاية من الأوبئة والاستجابة لها، والآن من المقرر أن تستمر المفاوضات بدون مشاركة الولايات المتحدة.

(أ ف ب)