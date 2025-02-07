ترامب يوقع قرارا بإنشاء قوة مهام لمكافحة “التحيز ضد المسيحية”

أنقرة: وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا ينص على تشكيل قوة مهام لمكافحة ما اعتبره “التحيز ضد المسيحية”.

وأفاد بيان للبيت الأبيض، الخميس، أن ترامب أصدر توجيهاته بأن تترأس وزيرة العدل بام بوندي قوة مهام مكافحة “التحيزات ضد المسيحية”.

وجاء في نص القرار أن قوة المهام هذه “ستحدد أي سلوك أو سياسات أو ممارسات غير قانونية وغير لائقة تستهدف المسيحيين وستعمل على إنهائها وتصحيحها”.

كما أعلن ترامب عن عزمه إنشاء “مكتب العقيدة” داخل البيت الأبيض، بقيادة باولا وايت، التي كانت مستشارته الدينية خلال حملته الرئاسية عام 2016.

وجاء قرار ترامب بتشكيل قوة المهام المذكورة، بعد إعلانه في وقت سابق عن إنشاء “لجنة رئاسية للحريات الدينية”.

(الأناضول)