سياسة | دولي | الولايات المتحدة

ترامب يوقع قرارا بإنشاء قوة مهام لمكافحة “التحيز ضد المسيحية”

7 - فبراير - 2025

حجم الخط
1

أنقرة: وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا ينص على تشكيل قوة مهام لمكافحة ما اعتبره “التحيز ضد المسيحية”.
وأفاد بيان للبيت الأبيض، الخميس، أن ترامب أصدر توجيهاته بأن تترأس وزيرة العدل بام بوندي قوة مهام مكافحة “التحيزات ضد المسيحية”.
وجاء في نص القرار أن قوة المهام هذه “ستحدد أي سلوك أو سياسات أو ممارسات غير قانونية وغير لائقة تستهدف المسيحيين وستعمل على إنهائها وتصحيحها”.
كما أعلن ترامب عن عزمه إنشاء “مكتب العقيدة” داخل البيت الأبيض، بقيادة باولا وايت، التي كانت مستشارته الدينية خلال حملته الرئاسية عام 2016.
وجاء قرار ترامب بتشكيل قوة المهام المذكورة، بعد إعلانه في وقت سابق عن إنشاء “لجنة رئاسية للحريات الدينية”.

(الأناضول)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول علي النويلاتي:
    فبراير 7, 2025 الساعة 7:49 ص

    إن أكبر معادين للمسيحية والمسيحيين هم المتدينون المتطرفون اليهود في صديقته وحليفته إسرائيل. إنهم يعلمون أطفالهم لأن يبصقوا على الكهنة وعلى أبواب الكنائس عندما يمرون بها، ويعتدون عليها ويحرقونها ويدمرون مقابرهم، فهل سوف يبدء بهم؟ هذا المهرج بوجه جدي أكبر منافق وحقير في العالم، يدعي التدين وليس في بدنه ذرة إنسانية. لأنه لو كان لديه إنسانية لأظهرها مع الفلسطينيين الذين يقطع عنهم المساعدات للأنوروا ويدعم إسرائيل في تطهيرهم من وطنهم بدل دعم حق عودتهم إلى مدنهم وقراهم التي طردوا منها عام 1948.

    رد

أخبار ذات صلة

فورين بوليسي: قمة ترامب مع بوتين والقادة الأوروبيين تؤكد فشله في التفاوض وعدم معرفته فن الدبلوماسية
منذ 9 ساعات
ترامب يريد “دخول الجنة” من بوابة تحقيق السلام في أوكرانيا
منذ 21 ساعة
ترامب يطرح تقديم دعم جوي في إطار الضمانات الأمنية لأوكرانيا
منذ 23 ساعة
ترامب… نتنياهو… وجائزة نوبل للسلام
19 - أغسطس - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية