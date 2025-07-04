ترامب يوقع مشروع قانون الضرائب والإنفاق “الضخم والجميل” عشية عيد الاستقلال

واشنطن- “القدس العربي”: وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، حزمة مصالحة ضخمة تشمل تمديد التخفيضات الضريبية وإدخال تخفيضات تدريجية على برنامج “ميديكيد”، في انتصار تشريعي كبير لإدارته بعد أشهر من المفاوضات الشاقة مع الجمهوريين في الكونغرس.

وجرت مراسم التوقيع في حفل نُظم لعائلات العسكريين في البيت الأبيض بمناسبة عيد الاستقلال، حيث وصف ترامب المشروع بأنه “قانون كبير وجميل”. وكانت الإدارة قد حددت الرابع من يوليو/ تموز موعدا نهائيا للوصول إلى القانون، وهو هدف بدا مهددًا حتى قبل أيام قليلة.

وقال ترامب من شرفة تطلّ على الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض: “لقد قطعنا وعودًا، واليوم نُثبت أننا أوفينا بها. إنه انتصار للديمقراطية في عيد ميلاد الديمقراطية، ويجب أن أقول إن الناس سعداء”، وفقا لصحيفة “ذا هيل”.

وحضر المراسم عدد من كبار المسؤولين، بينهم السيدة الأولى ميلانيا ترامب، وعدد من أعضاء الحكومة، إضافة إلى قادة الحزب الجمهوري في الكونغرس، منهم رئيس مجلس النواب مايك جونسون، وزعيم الأغلبية ستيف سكاليس، والمسؤول عن الانضباط الحزبي توم إيمر، والنائب جيسون سميث.

وتخلل الحدث استعراض جوي لطائرتين من طراز B-2، من نفس الطراز الذي استخدم في تنفيذ ضربات على منشآت نووية إيرانية الشهر الماضي.

وكان مجلس الشيوخ قد أقرّ مشروع القانون في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، بعد أن صوت نائب الرئيس فينس بكسر التعادل (50-50)، رغم معارضة ثلاثة جمهوريين. أما مجلس النواب، فقد مرر المشروع الخميس بأغلبية ضئيلة بلغت 218 مقابل 214، بعد معركة إجرائية لإقناع عدد من المتحفظين. وصوت نائبان جمهوريان ضد المشروع.

ويمثل القانون تتويجًا لفترة من النجاحات المتتالية لإدارة ترامب، شملت إنجازات في السياسة الخارجية، وتقريرًا قويًا حول سوق العمل، وانخفاضًا قياسيًا في أعداد المهاجرين الموقوفين على الحدود الجنوبية.

وقال ترامب: “أعتقد أننا شهدنا أكثر ستة أشهر نجاحًا في رئاسة أي رئيس. يقولون إنها أفضل فترة، وأعلم يقينًا أنهم يعتبرون الأسبوعين الماضيين بمثابة انتصارات غير مسبوقة.”

ويحقق التشريع عدة وعود أطلقها ترامب خلال حملته الانتخابية عام 2024، أبرزها تمديد التخفيضات الضريبية التي أقرها في 2017 وكان من المقرر انتهاؤها نهاية هذا العام.

كما يتضمن القانون إلغاء بعض الضرائب المفروضة على الأجور التي تشمل “البقشيش”، ورفع سقف الخصم الضريبي على الضرائب المحلية والولائية (SALT)، وهي نقطة خلاف رئيسية خلال المفاوضات.

ويخصص القانون 150 مليار دولار إضافية لتعزيز الجدار الحدودي وتوسيع أنشطة الهجرة والترحيل، و150 مليارًا أخرى للإنفاق الدفاعي، تشمل بناء سفن حربية ومشروع دفاع صاروخي يُعرف باسم “القبة الذهبية”.

ويخفض المشروع الحوافز المخصصة للطاقة الخضراء، ويعزز إنتاج النفط والفحم والغاز الطبيعي محليًا. كما يرفع سقف الدين العام بمقدار 5 تريليونات دولار، لتفادي خطر التخلف عن السداد.

لكن الديمقراطيين هاجموا القانون، مشيرين إلى أنه يتضمّن تخفيضات كبيرة في برامج الصحة والتغذية الموجّهة لذوي الدخل المنخفض، وهي إجراءات تهدف لتعويض الخسائر الناتجة عن التخفيضات الضريبية، لكنها ستؤدي بحسب التقديرات إلى حرمان ملايين الأشخاص من تغطيتهم الصحية.