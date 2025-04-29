ترامب يوقّع أمرا تنفيذيا يُلزم سائقي الشاحنات بإتقان اللغة الإنكليزية

واشنطن- “القدس العربي”: وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الإثنين، أمرًا تنفيذيًا يُلزم سائقي الشاحنات التجارية في الولايات المتحدة بإتقان اللغة الإنكليزية كشرط أساسي لمزاولة المهنة.

وأشار نصّ القرار إلى الأهمية المحورية التي يشكلها سائقو الشاحنات في دعم الاقتصاد الوطني وضمان استمرارية سلاسل الإمداد. وجاء فيه:

“يؤدي سائقو الشاحنات يوميًا عملًا شاقًا وخطيرًا يتمثل في نقل البضائع إلى الشركات والمستهلكين والمجتمعات بسلامة وكفاءة وموثوقية.”

ويُعد هذا الإجراء استكمالًا للقرار التنفيذي الذي أصدره ترامب في مارس/ آذار الماضي، والذي نصّ على اعتماد اللغة الإنكليزية لغةً رسمية للولايات المتحدة.

وأوضح الأمر التنفيذي أن إجادة اللغة الإنكليزية لا تقتصر على النطق فقط، بل تشمل القدرة على قراءة وفهم إشارات المرور والتعليمات المكتوبة، والتواصل بفعالية مع موظفي السلامة على الطرق، ودوريات الحدود، ونقاط التفتيش الزراعية، بالإضافة إلى تقديم الملاحظات والتقارير لأصحاب العمل والعملاء باللغة الإنكليزية.

وأكد ترامب أن هذا القرار يهدف إلى تعزيز السلامة العامة وضمان قدرة السائقين على التعامل مع المواقف الطارئة بكفاءة. وقال: “هذا هو المنطق السليم. لا يمكننا السماح لأي شخص يقود مركبة تجارية أن يكون غير قادر على فهم التعليمات الأساسية أو التواصل مع الجهات المسؤولة.”

وأشار إلى أن وزير النقل، شون دافي، سيصدر قريبًا توجيهات جديدة تتعلق باختبارات الكفاءة اللغوية وآليات تنفيذ القرار. كما نصّ الأمر على أن عدم الالتزام بمتطلبات اللغة سيؤدي إلى فصل السائق من العمل.

وفي مؤتمر صحافي، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت: “ربما لا يعلم البعض، لكن هناك مشاكل تواصل متكررة بين سائقي الشاحنات والجهات الفيدرالية والمحلية، وهو ما يشكّل خطرًا حقيقيًا على السلامة العامة.”

وقد رحّبت جمعية مالكي ومشغلي الشاحنات المستقلين (OOIDA) بالقرار، حيث صرّح رئيسها، تود سبنسر، قائلًا: “ندعم بقوة قرار الرئيس بإعادة تطبيق متطلبات إجادة اللغة الإنكليزية، فهي ضرورية لقراءة إشارات المرور، وفهم تعليمات الطوارئ، والتفاعل مع السلطات المختصة.”