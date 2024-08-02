ترتيبات لعقد اجتماع لـ”مجلس شورى” حماس خلال أيام لاختيار خليفة هنية

غزة- “القدس العربي”: علمت “القدس العربي”، من مصادر مطلعة، اليوم الجمعة، أن الأطر المختصة في حركة حماس، تجري ترتيبات لعقد اجتماع لـ”مجلس الشورى”، لاختيار خليفة لرئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، الذي اغتيل في العاصمة الإيرانية طهران، الأربعاء.

وحسب الترتيبات، سيتم العمل وفقا لقوانين وأنظمة الحركة الداخلية، التي تنص على اختيار رئيس للحركة، في غضون ثلاثة أيام من تشييع الجثمان.

وهناك أنباء أولية تفيد بأن الاجتماع من المحتمل أن يعقد يوم الأحد القادم، في حال لم تحدث أي ظروف أو عقبات تمنع ذلك.

وستضع الحركة ترتيبات مخصصة تضمن مشاركة أعضاء المجلس من كافة مناطق التواجد سواء في قطاع غزة أو الضفة أو في الخارج.

والمعروف أن عددا كبيرا من أعضاء “مجلس الشورى”، وهو الجهة الوسيطة بين قيادة الحركة (المكتب السياسي) والقواعد، يتواجدون حاليا في الخارج.

و”مجلس الشورى” أشبه ببرلمان الحركة، ويختص في وضع الأنظمة والقوانين، كما تناط به مهمة اختيار أعضاء المكتب السياسي العام وكذلك رئيس المكتب ونائبه.

وكان من المفترض، حسب القوانين الداخلية لحماس، أن يؤول المنصب لنائب رئيس المكتب السياسي، غير أن هذا المنصب شاغر أيضا، منذ اغتيال الشيخ صالح العاروري نائب هنية، في شهر يناير الماضي في العاصمة اللبنانية بيروت.

وحاليا وخلال عقد “مجلس الشورى” اجتماعه المخصص لاختيار رئيس جديد للحركة، سيؤول منصب رئيس المكتب السياسي للحركة، لمن يحصل على نصف أصوات أعضاء المجلس زائد واحد.

وهناك أسماء عدة من قيادات الحركة تتنافس على هذا المنصب، لكن دون حسمه لأي منها حتى اللحظة، أو معرفة من سيتولى قيادة الحركة في الفترة القادمة.

ومن ضمن الأسماء التي تتنافس خاصة في ظل شغور منصب نائب الرئيس، رؤساء حماس في أقاليم الحركة في غزة يحيى السنوار أو الضفة زاهر جبارين أو في الخارج خالد مشعل، باعتبارهم أعلى المناصب القيادية في هذا الوقت. كما طرح خلال اليومين الماضيين اسم الدكتور خليل الحية عضو المكتب السياسي ونائب رئيس الحركة في غزة، ومسؤول ملف العلاقات الإسلامية والعربية في حماس.

وحسب الترتيبات التي تُجرى أيضا، فإنه سيصار لاختيار نائب لرئيس المكتب السياسي، ليخلف الشيخ الشهيد صالح العاروري.

يشار إلى أن حركة حماس تختار قيادتها الجديدة كل أربع سنوات من خلال عملية انتخابات تُجرى في الضفة الغربية وقطاع غزة والخارج وداخل سجون الاحتلال.