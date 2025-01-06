ترجيح إعلان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو استقالته هذا الأسبوع

أوتاوا: أفادت صحيفة “غلوب آند ميل” الأحد بأن من المرجح أن يعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو استقالته هذا الأسبوع، في ظل معارضة متزايدة له داخل حزبه الليبرالي.

ونقلت الصحيفة عن ثلاثة مصادر لم تسمها لكنها وصفتها بأنها مطلعة على شؤون الحزب الداخلية، أن إعلان ترودو قد يأتي في وقت مبكر الإثنين.

كما رجحت الصحيفة وفقا لمصادرها، أن يكون الإعلان أمام مؤتمر للحزب الليبرالي الوطني الأربعاء.

وذكرت الغلوب أنه في حال حدثت الاستقالة، لم يتضح ما إذا كان ترودو سيستمر في منصبه بشكل مؤقت ريثما يتمكن الحزب الليبرالي من اختيار قيادة جديدة.

ووصل ترودو إلى السلطة عام 2015، قبل ان يقود الليبراليين إلى انتصارين آخرين في انتخابات عامي 2019 و2021.

ولكنه الآن يتخلف عن منافسه الرئيسي، المحافظ بيار بواليافر، بفارق 20 نقطة في استطلاعات الرأي.

(أ ف ب)