ترحيب أوروبي ودولي… وبروكسل تدعو لـ«التنفيذ الفوري»

لندن ـ «القدس العربي»: لاقى قرار «محكمة العدل الدولية» أمس الجمعة إلزام إسرائيل باتخاذ إجراءات احترازية بمنع أي إبادة جماعية في قطاع غزة، ترحيبا من عدة دول وحكومات في العالم، في ظل اعتراض أمريكي على فحوى الدعوى.

فقد كررت الولايات المتحدة الامريكية أمس الجمعة موقفها بأن اتهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة «لا أساس له من الصحة» وذلك بعد أن قضت محكمة العدل الدولية بأنه يتعين على إسرائيل بذل المزيد من الجهود لتجنب قتل المدنيين.

وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية بعد صدور القرار «ما زلنا نعتقد أن مزاعم الإبادة الجماعية لا أساس لها من الصحة ونشير إلى أن المحكمة لم تتوصل إلى قرار بشأن الإبادة الجماعية أو تدعو إلى وقف إطلاق النار في حكمها».

الاتحاد الأوروبي: «تنفيذ فوري»

وفي بروكسل، أكّد الاتحاد الأوروبي أنه يتوقع تنفيذا «كاملا وفوريا» لقرار محكمة العدل الدولية الذي طلبت فيه من إسرائيل أن تبذل كل ما في وسعها لمنع وقوع أي أعمال إبادة في قطاع غزة.

وجاء في بيان مشترك لمسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل والمفوضية الأوروبية أن قرارات «محكمة العدل الدولية ملزمة للأطراف وعليها الالتزام بها. ويتوقع الاتحاد الأوروبي تنفيذها الكامل والفوري والفعّال».

كذلك رحبت اسبانيا – احدى أكثر الدول الاوروبية انتقادا لإسرائيل منذ بدء الحرب – بقرار المحكمة.

وقال رئيس الوزراء الاسباني بيدرو سانشيز في تغريدة على منصة اكس «نرحب بقرار محكمة العدل الدولية ونطلب من الاطراف تنفيذ الاجراءات الموقتة التي صدرت عن المحكمة».

وأعربت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك على هامش جولتها في شرق أفريقيا عن دعمها للتدابير التي أمرت المحكمة الدولية إسرائيل بتنفيذها لتوفير المزيد من الحماية المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقالت بيربوك في مدينة جوبا عاصمة جنوب السودان أمس الجمعة إن مثل هذه التدابير ملزمة وفقا للقانون الدولي وعلى إسرائيل أن تلتزم بها خلال عمليتها العسكرية في قطاع غزة.

وذكرت بيربوك:»لقد أوضحت المحكمة في الوقت نفسه أن تصرفات إسرائيل في غزة جاءت كرد فعل على الإرهاب الهمجي الذي وقع في 7 تشرين الأول/أكتوبر، وذكّرت بأن «حماس» ملزمة أيضا بالقانون الدولي الإنساني وبأن تطلق سراح جميع الرهائن فورا. سندعم ذلك بكل قوتنا، وكذلك الإجراء الذي أمرت به إسرائيل بالسماح بإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة على وجه السرعة.»

ورحب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالقرار القضائي المؤقت للمحكمة.

جاء ذلك في تدوينة نشرها الرئيس أردوغان عبر حسابه في منصة إكس، تعقيبا على أمر محكمة العدل الدولية لإسرائيل باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين.

وأعرب أردوغان عن أمله أن يسفر قرار محكمة العدل الدولية عن إنهاء الهجمات الإسرائيلية على غزة.

وأكد أن تركيا ستواصل متابعة المسار القضائي لضمان ألا تمر جرائم الحرب المرتكبة ضد المدنيين الفلسطينيين الأبرياء دون عقاب.

وقال إن تركيا ستواصل العمل بكل قوتها لإرساء وقف لإطلاق النار وضمان الطريق إلى السلام الدائم والوقوف إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين.

كما دعا وزير العدل التركي يلماز تونج، أمس الجمعة، إسرائيل إلى الامتثال فورا للقرار الاحترازي الصادر عن محكمة العدل الدولية في دعوى «الإبادة الجماعية».

وقال تونج، في منشور عبر منصة «إكس» إنه «يجب على إسرائيل أن تمتثل فورا للقرار الاحترازي الصادر عن محكمة العدل الدولية، وأن تضع حدا للجرائم ضد الإنسانية».

واعتبر أن قرار المحكمة إيجابي من حيث وقف إراقة الدماء في فلسطين، وإنهاء الجرائم ضد الإنسانية».

كذلك نوه رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش، بأهمية قرار محكمة العدل الدولية لما يشكله من خطوة أولى لإثبات شرعية الجبهة الإنسانية ضد إسرائيل.

وشدد قورتولموش، في تدوينة على منصة «إكس» على أنه «يتعين على العالم أجمع أن يوقف المجازر في غزة بشكل عاجل، وأن يوصل المساعدات الإنسانية في أسرع وقت».

كما أكد على «ضرورة مقاضاة القانون الدولي القتلة الدمويين وتنفيذ العقوبة التي يستحقونها».

موسكو: دليل على صحة موقفنا

وفي موسكو، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أمس الجمعة، إن «اعتراف محكمة العدل الدولية بحجم معاناة السكان المدنيين في غزة يجعل من المبرر إثارة قضية الإبادة الجماعية، وهذا ما يؤكد صحة موقف موسكو، الذي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار».

وعلّقت زاخاروفا عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية، بالقول: «لقد اعترفت المحكمة، مؤقتا، بأن حجم معاناة السكان المدنيين في غزة يبرر إثارة مسألة الإبادة الجماعية، وهذا يؤكد مرة أخرى صحة موقف روسيا بشأن الحاجة إلى وضع حد فوري للعنف، وهو يقوم على قواعد القانون الدولي المعترف بها عالميا والأخلاق العالمية».