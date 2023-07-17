ترحيب باستضافة ليبيا لمهاجرين أفارقة وضعوا في منطقة حدودية صحراوية ووزارة الداخلية تنشر شهاداتهم

طرابلس ـ «القدس العربي»: خطوة فارقة في أزمة المهاجرين الأفارقة الموجودين على الحدود الليبية التونسية خطتها السلطات الليبية ببدء استقبال المهاجرين ليلقى هذا التصرف ترحيباً واسعاً بعد أن ترك المهاجرون لأيام على الحدود دون طعام أو ماء.

وذكرت وكالة «فرانس برس» استناداً إلى مسؤول بجهاز حرس الحدود الليبي أنهم تمكنوا من إنقاذ مهاجرين في منطقة صحراوية قرب الحدود مع تونس من جنوب الصحراء كانوا قد نقلوا إلى هذا المكان النائي من قبل السلطات التونسية، حيث أكد عدد منهم أنهم تُركوا فيه من دون ماء أو طعام أو مأوى.

وقال الجهاز إنهم عثروا في الأيام القليلة الماضية على ما لا يقل عن ستة رجال ومجموعة من النساء والأطفال، متروكين لمصيرهم تحت أشعة الشمس ووسط درجات حرارة تزيد على 40 درجة مئوية.

وكان هؤلاء المهاجرون تائهين في منطقة غير مأهولة بالقرب من منطقة العسة، على بُعد حوالي 150 كيلومترًا جنوب غرب طرابلس، وعلى بُعد حوالي 15 كيلومترًا من الحدود الليبية – التونسية.

وتابع حرس الحدود أنهم عثروا، الأحد، في وسط الصحراء على مهاجرين يستظلون شجرة أوكاليبتوس. وقال مسؤول في حرس الحدود اكتشفنا مجموعة أخرى من المهاجرين بها أطفال ونساء، مشيرًا بيده إلى الحدود التونسية البعيدة مئات الأمتار.

ونقلت الوكالة عن مهاجر عُثر عليه السبت قوله: «عشنا في (العاصمة) تونس ثم في جرجيس (وسط شرق). طردتنا الشرطة التونسية إلى ليبيا»، وأضاف أنه يرغب في العودة إلى تونس حيث لا تزال زوجته وطفلاه. وعقب ذلك، نشرت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية شهادات عدد من المهاجرين طردتهم السلطات التونسية إلى الحدود الليبية، وجهوا خلالها الشكر لحرس الحدود الليبي على إنقاذهم بعدما ظلوا عالقين في منطقة صحراوية أياماً.

وقال أحد المهاجرين إنه وزوجته تعرضا للضرب على يد أفراد في الجانب التونسي، وأصيب هو بكسر، قبل أن يقتادوهما رفقة آخرين إلى الصحراء ويدفعوهم عبور الحدود الليبية.

وقال مهاجر آخر إنه دخل تونس عبر المطار بالفيزا وإجراءات رسمية، إنه قبل واقعة الترحيل خرج للتنزه في إحدى المدن، حيث أوقفته الشرطة التونسية، ولم تطلقه رغم إظهاره الوثائق الرسمية.

وأضاف أنه رُحِّل مع زوجته إلى منطقة قريبة من الحدود الليبية، وتعرض هناك إلى الضرب على يد أفراد أمن تونسيين، ثم أجبر مع آخرين على دخول الأراضي الليبية، وهناك عثرت عليهم قوات الأمن الليبية التي أعطتهم الأطعمة والأحذية والملابس، واقتادتهم إلى مكان ملائم للمعيشة، وقدموا العلاج لزوجته والمساعدات الإنسانية الأخرى.

وتحدث مهاجر ثالث عن معاناتهم خلال الأيام الماضية، حيث جرى ترحيلهم إلى مدينة جرجيس التونسية، ثم إلى منطقة صحراوية، وكان عددهم 35 شخصاً، مضيفاً أن أفراد أمن تونسيين أجبروهم على حرق جوازات السفر.

وعلى إثر ذلك، رحبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا بعملية إنقاذ حياة مهاجرين في منطقة العسة الصحراوية، بعدما عانوا ظروفاً إنسانية صعبة خلال الفترة الماضية في منطقة صحراوية على الحدود التونسية – الليبية.

ونقلت عن مصادر في حرس الحدود الليبية، أن عدد المهاجرين بلغ 360 مهاجراً بينهم أطفال ونساء يحتاجون لرعاية خاصة، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الإثنين.

ودعت إلى تقديم المساعدات الإنسانية والطبية بشكل عاجل لهم، والسماح للمنظمات المختص مثل المفوضية السامية للاجئين والمنظمة الدولية للهجرة بزيارتهم وتقديم المساعدات لهم، ومنها المساعدة القانونية والإنسانية بعد عمليات تصنيفهم كمهاجرين أو طالبي لجوء.

وفي بداية تموز/يوليو الجاري، أطلقت منظمات تونسية غير حكومية نداءً بشأن الوضع الكارثي لمهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء طردوا من ولاية صفاقس، من أجل الإسراع في إيوائهم بشكل عاجل بمراكز.

وبعد شجار عنيف بين سكّان تونسيين ومهاجرين من جنوب الصحراء أودى بحياة مواطن تونسي في الثالث من يوليو، طُرد مئات المهاجرين الأفارقة من صفاقس، ثاني أكبر مدينة في تونس ونقطة الانطلاق الرئيسية للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.

ونقلت السلطات الأمنية التونسية هؤلاء المهاجرين، وفقاً لمنظمات غير حكومية، إلى مناطق صحراوية غير مأهولة تقع في شرق البلاد قرب ليبيا وفي غربها قرب الجزائر.

وفي 13 من تموز/يوليو، وجه وزير الخارجية التونسي نبيل عمار رسالة طمأنة إلى مواطني أفريقيا جنوب الصحراء القادمين إلى بلاده بطرق قانونية، مجدداً استعداد تونس للتنسيق مع سفاراتهم من أجل تسهيل إجراءات عودة المهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم الأصلية، وهي الرسالة التي جاءت عقب تداعيات ترحيل عدد منهم إلى منطقة قريبة من الحدود مع ليبيا.