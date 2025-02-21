ترحيب تونسي بالإفراج عن الإعلامي محمد بوغلاب… ونقابة الصحافيين: صفعة للمرسوم 54

تونس ـ «القدس العربي»: أشاد سياسيون وحقوقيون تونسيون بقرار الإفراج عن الإعلامي محمد بوغلاب، والذي اعتبرته نقابة الصحافيين صفعة جديدة للمرسوم 54 الخاص بالجرائم الإلكترونية.

وقررت المحكمة الابتدائية في العاصمة، الخميس، الإفراج عن محمد بوغلاب الموقوف بتهمة “نشر أخبار زائفة”، ومنعه من السفر وإرجاء النظر في قضيته إلى 21 نيسان/أبريل.

وتزامن القرار مع قرار آخر يقضي بالإفراج عن الوزير السابق رياض المؤخر، وبعد ساعات من الإفراج عن الحقوقية سهام بن سدرين، فيما اعتبر البعض أن هذه القرارات تأتي استجابة لضغوط دولية وأممية.

ودون المحامي عماد بن حليمة: “أكثر من 11 شهراً مرت على محاكمة الصديق محمد بوغلاب أمام الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس؛ كنا مجموعة مهمة من المحامين في هيئة الدفاع عن محمد، بمن فيهم شقيقاه منير وجمال. وأنا كنت ضد الترافع بالنظر للخلفية السياسية للمحاكمة وغياب معايير الاستقلالية بالكامل، وحاولت إقناع الزملاء بالانسحاب حتى لا نضفي شرعية على المحاكمة (…) وقلت لهم إن محمد لن يغادر السجن الا بقرار سياسي برفع اليد عنه وأتى القرار اليوم”.

وكتب بسام الطريفي، رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان: “بعد سهام بن سدرين، هذا محمد بوغلاب يفرج عنه اليوم. مبروك الحرية أصدقائي، العاقبة لشريفة الرياحي وسعدية مصباح ومحمد جوعو وعياض البوسالمي ورشاد طمبورة وسنية الدهماني ومراد الزغيدي، وكل سجناء الراي والسجناء السياسيين”.

وأضاف: “قرارات الإفراج يجب أن تتواصل إلى حد الانفراج الكلي وإطلاق سراح كل مساجين الرأي وإطلاق الحريات، ولا يجب أن تكون القرارات الأخيرة الشجرة التي تخفي الغابة وتنسينا بقية السجناء المظلومين”.

وكتب الباحث والمحلل السياسي عادل اللطيفي: “مبروك للصديق محمد بوغلاب، مبروك لرياض المؤخر وسهام بن سدرين. والعاقبة لكل ضحايا ظلم سلطة عمياء، مهما كان انتماؤهم”.

واعتبرت نقابة الصحافيين أن الإفراج عن بوغلاب “صفعة جديدة للمرسوم 54 الذي أثبتت كل الوقائع أنه سلاح للتنكيل بأصحاب الرأي والصحافيين”.

وأضافت: “هذا القرار يؤكد ضرورة أن يكف رئيس البرلمان عن تلاعبه بالقانون وعن تعطيله لمبادرة تنقيح المرسوم 54 ومحاولات ردمها بين رفوف مكتب المجلس، وتطالب النقابة بتسريع النظر فيها”.

كما طالبت النقابة بـ”إطلاق سراح بقية الصحافيين والإعلاميين المسجونين، وتؤكد أن مكانهم الطبيعي بين عائلاتهم وفي منابر الإعلام التي يشتغلون بها”.