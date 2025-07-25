ترحيب عربي بقرار ماكرون الاعتراف بدولة فلسطين… وغضب إسرائيلي

لندن – «القدس العربي» ـ ووكالات: رحّبت دول ومنظمات عربية، أمس الجمعة، بإعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عزمه الاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، المقررة في سبتمبر/ أيلول المقبل. وفي حين أن القرار أغضب الإسرائيليين، اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه “لا أهمية له”.

ورحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإعلان ماكرون، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، معتبراً أن “الخطوة انتصار للحق الفلسطيني”.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان عن ترحيبها بالقرار، مشددة على “أهمية مواصلة اتخاذ الدول للخطوات التي تسهم في إنفاذ القرارات الدولية وتعزز الالتزام بالقانون الدولي”.

كما رحبت قطر في بيان لخارجيتها بالقرار، معتبرةً أنه “يساهم في تعزيز فرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة” .

كما جددت كل من الرياض والدوحة دعوتيهما جميع الدول للاعتراف بفلسطين. وتوالت المواقف المرحبة من الدول العربية من بينها الكويت وسلطنة عمان ومصر والأردن.

وفي حين وصف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، مساء الخميس، القرار الفرنسي بأنه خطوة “متهورة ومدمرة لجهود السلام”، اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه “لا أهمية له”.

أما السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، فسخر من القرار قائلاً إن “فرنسا ستقدم الريفييرا الفرنسية، وإن الدولة الجديدة ستسمى “فرانس أون ستين””.

وفي إسرائيل حيث اعتبر رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو القرار “مكافأة للإرهاب”، عبر مسؤولون آخرون عن غضبهم عبر إما المطالبة بفرض إسرائيل سيادتها على الضفة، أو إغلاق القنصلية الفرنسية، وكذلك عبر دعوة يهود فرنسا إلى الهجرة إلى إسرائيل.

وفي المواقف الأوروبية، أعلنت الحكومة الألمانية في بيان أنها “لا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية في أمد قريب”، مؤكدةً أنها تعتبر ذلك “إحدى الخطوات الأخيرة نحو حل الدولتين”. كما ندد وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني في روما “بالمجازر والمجاعة” في قطاع غزة، رافضاً في الوقت نفسه الاعتراف بدولة فلسطين.

وفي بريطانيا، يواجه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ضغوطا من مجلس الوزراء والبرلمان ومن اسكتلندا للاعتراف بفلسطين.

ونقلت صحيفة “فايننشال تايمز” عن وزير في الحكومة البريطانية ترجيحه اتخاذ خطوة كفرنسا. كما نقلت الصحيفة البريطانية عن نائب في حزب العمال أن ستارمر ومستشاريه يعرقلون الاعتراف بدولة فلسطينية، مضيفا أن “أغلبية كتلتنا البرلمانية تتوق للاعتراف بفلسطين والوزير لامي يؤيد ذلك” .