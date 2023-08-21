ترحيب عربي ودولي بتوحيد مصرف ليبيا المركزي ومراقبون يتساءلون عن مصير الدين العام

طرابلس – «القدس العربي»: أثار الإعلان عن توحيد مصرف ليبيا المركزي بعد سنوات طويلة من الانقسام، موجة ترحيب محلية ودولية واسعة مع تساؤلات جدية أطلقها الصحافيون والخبراء حول مصير الدين العام في الدولة، الذي بات التعامل معه أمراً لا مفر منه وغير قابل للتأجيل.

والأحد، قال مصرف ليبيا المركزي إن محافظه، الصديق الكبير، اجتمع مع نائب المحافظ مرعي رحيل في مقر المصرف بطرابلس دليلاً على توحيد مصرف، وأكدا عودة المصرف المركزي مؤسسة موحدة، مشيرَين إلى استمرار جهود علاج آثار الانقسام.

وأضاف في بيان، أن الاجتماع عقد تنفيذاً لاستحقاق توحيد مصرف ليبيا المركزي، وتتويجاً للجهود التي تبذلها الأطراف الوطنية الداعمة للتوحيد، وحضره أيضاً عدد من مديري الإدارات والمستشارين في مقري المصرف بطرابلس وبنغازي.

وتابع البيان أن المحافظ ونائبه أعلنا أن مصرف ليبيا المركزي قد عَاد مؤسسة سيادية موحدة، والاستمرار في بذل الجهود لِمُعالجة الآثار التي نَجمت عَنْ الانقسام. وعلى الفور، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إن “إعلان مصرف ليبيا المركزي توحيد المصرف هي محطة مهمة في سبيل تعزيز أداء هذه المؤسسة السيادية المهمة”.

وكتب على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي: “اليوم الأحد، أرحب بإعلان محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه توحيد مؤسسة المصرف، داعياً إلى استمرار الجهود لمعالجة الإشكالات المترتبة عن الانقسام السابق، مع استمرار التزامنا بالتكامل وتعزيز إجراءات الشفافية والإفصاح التي تبنتها حكومتنا”، حسب قوله.

وبارك رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، توحيد مصرف ليبيا المركزي الذي جرى إعلانه صباح الأحد بمقر المصرف في العاصمة طرابلس، واصفاً ذلك بأنه جاء بعد جهود وطنية مخلصة.

ودعا جميع المؤسسات والهيئات في البلاد إلى أن تحذو حذو هذه الخطوة الوطنية في إنهاء حالة انقسام مؤسسات الدولة، الأمر الذي سيكون له الأثر البالغ على مصلحة الوطن والمواطن الليبي في أنحاء البلاد كافة، حسب بيان صادر عن الناطق باسم المجلس عبد الله بليحق. وحث المجلس الرئاسي، في بيان له، إدارة المصرف المركزي على العمل على معالجة الآثار التي نجمت عن حالة الانقسام، وأخذه كمثل يُهتدى به لتوحيد باقي مؤسسات الدولة، مرحباً بالإعلان عن عودته كمؤسسة سيادية موحدة.

ورحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالانتهاء من إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي، حسب الإعلان الذي جرى الأحد. وأشادت البعثة في بيان عبر موقعها الإلكتروني بمحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ونائب المحافظ مرعي مفتاح رحيل، لاتخاذهما الإجراءات المعلنة بهدف استكمال عملية إعادة توحيد المصرف، والتزامهما بمعالجة الآثار التي لحقت بهده المؤسسة الوطنية جراء الانقسام.

وأعربت أيضاً عن أملها في أن تساعد عملية إعادة توحيد المصرف المركزي في إعطاء زخم جديد لجهود توحيد جميع المؤسسات السياسية والأمنية والعسكرية في البلاد، تلبية لتطلعات الشعب الليبي منذ مدة طويلة.

فيما رحبت الولايات المتحدة، مساء الأحد، بالإعلان عن إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي من قبل المحافظ في طرابلس الصديق عمر الكبير ونائبه في بنغازي مرعي رحيل، معتبرة إياه خطوة حاسمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية في ليبيا.

وقالت في بيان نشرته سفارتها لدى ليبيا عبر حسابها، أن “إظهار الوحدة يعد مثالاً مهماً للمصالحة عبر جميع مؤسسات الدولة لبناء الأساس نحو الانتخابات”.

وشجعت الولايات المتحدة قيادة مصرف ليبيا المركزي على متابعة اجتماع اليوم المثمر بإجراءات ملموسة نحو التكامل للأنظمة المالية وأنظمة الرقابة، بما في ذلك عن طريق تفعيل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، وتعزيز نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومعالجة الإصدارات السابقة للعملة المزيفة والإنفاق الموازي.

كما رحبت جامعة الدول العربية بإعلان إعادة توحيد المصرف المركزي من قبل المحافظ في طرابلس ونائبه في بنغازي، الأحد الماضي، وذلك بعد نحو عقد من الانقسام، وأعربت عن استعداد الأمين العام لتوجيه مؤسسات العمل العربي المشترك المختصة، لتقديم المشورة والمساعدة الفنية لمصرف ليبيا المركزي للمضي قدماً في إجراءات توحيده.

وقال الناطق الرسمي باسم الأمين العام للجامعة جمال رشدي، إن “المأمول هو أن تمثل هذه الخطوة المهمة حافزاً لتوحيد باقي مؤسسات الدولة الليبية، التي عانت كثيراً جراء انقسامها على مدار سنوات، وأن يضع هذا التطور نهاية لمسألة شفافية وعدالة توزيع عائدات الثروة الوطنية التي لطالما شكلت نقطة خلاف جوهرية” بين الأطراف السياسية الفاعلة.

لكن التوحيد أثار تساؤلات الخبراء، إذ قال الخبير الاقتصادي مختار الجديد، إن توحيد المصرف المركزي يعني اعتراف الصديق الكبير بالدين العام في المنطقة الشرقية الخاص بحكومة الثني والاعتراف أيضاً بالعملة الروسية.

وتابع الجديد: “ولا مشكلة في الأمرين، فالعملة الروسية موجودة في أيدي الناس، وإلغاؤها وعدم الاعتراف بها سيضر بالناس بشكل مباشر، لذلك لا مناص من الاعتراف بها. كذلك الدين العام؛ فهو أمر واقع وانتهى، اعترافك أو عدم اعترافك لن يغير من الواقع شيئاً، ومعالجته ممكنة جداً”.

وعبر آخرون عن ترقبهم لقيام مصرف ليبيا المركزي بتحسين قيمة الدينار الليبي، واستنكر آخرون عملية التوحيد وقبول الدين العام الخاص بحفتر وحكومة البرلمان السابقة.