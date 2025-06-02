ترحيل جماعي يطال أطفالًا أمريكيين من أصول مهاجرة وسط اتهامات بإجبار العائلات على قرارات سريعة

واشنطن- “القدس العربي”: تواجه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادات واسعة بعد الكشف عن ترحيل عدد من الأطفال الأمريكيين المولودين في الولايات المتحدة برفقة آبائهم المهاجرين، وسط اتهامات بانتهاك حقوق هذه العائلات وحرمانها من المشورة القانونية والإجراءات الواجبة.

وتصرّ الإدارة الأمريكية على أن الأطفال لم يُرحّلوا رسميًا، بل إن ذويهم “اختاروا” اصطحابهم لتفادي الانفصال عنهم. غير أن محامي العائلات يؤكدون أن هذا “الاختيار” تم تحت ضغط، وفي أجواء غابت عنها المعلومات والوقت الكافيان لاتخاذ القرار.

وأوضح النائب الديمقراطي سيث ماغازينر أن من بين الحالات التي يتابعها، أمًّا من هندوراس رُحلت برفقة طفليها الأمريكيين، أحدهما في الرابعة من عمره ويعاني من سرطان في مرحلته الرابعة. وقال ماغازينر: “لم توقع الأمّ أي وثيقة، ولم يُتح لها الحديث مع محاميتها رغم وجودها في نفس المبنى”، حسبما ذكرت صحيفة “ذا هيل”.

وبحسب ماغازينر، تجاهلت سلطات الهجرة الإجراءات الرسمية التي تفرض إتاحة فرصة التواصل مع محامٍ للعائلات التي تضمّ أطفالًا، سواء كانوا مواطنين أمريكيين أم لا.

وفي حالة مشابهة، تم ترحيل أمّ أخرى من هندوراس تُعرف بمختصر JLV برفقة طفلها البالغ عامين، رغم أن والده كان بصدد استكمال أوراق الحضانة.

أما في تكساس، فقد رُحلت عائلة مكسيكية مكوّنة من والدين وخمسة من أطفالهم الستة، جميعهم أمريكيون باستثناء أحدهم، بعد توقيفهم أثناء التوجه إلى هيوستن لعلاج ابنتهم البالغة عشر سنوات، والتي خضعت مؤخرًا لجراحة في الدماغ. ورغم إظهارهم وثائق طبية تدعو للسماح لهم بالسفر، تم احتجازهم وتسليمهم للسلطات المكسيكية في منطقة تشهد نشاطًا كبيرًا لعمليات الخطف، ما اضطر العائلة إلى الاختباء في منطقة ريفية.

وقال المحامي داني وودوارد من مشروع الحقوق المدنية في تكساس، إن العائلة لم تُمنح أي “خيار فعلي”، موضحًا أن عناصر الجمارك والحدود أخبروهم بأن البدائل الوحيدة المتاحة هي: إما العودة مع جميع أطفالهم إلى المكسيك، أو تركهم في عهدة الحكومة “ولن ترونهم مجددًا”.

وبحسب ما ورد، زار النائب أدريانو إسبايليات، رئيس التكتل اللاتيني في الكونغرس، العائلة في مونتيري بالمكسيك، وأكد أن الفتاة لم تتلقَ الرعاية الطبية اللازمة، كما أن الأطفال الآخرين لم يتمكنوا من الالتحاق بالمدارس. ويسعى حاليًا لتأمين جوازات سفر للأطفال الأمريكيين ومنح الوالدين وطفلهم المكسيكي “إقامة إنسانية” للسماح لهم بالعودة إلى الولايات المتحدة.

بدورها، أكدت سیرین شیبایا، المديرة التنفيذية لمشروع الهجرة الوطني، أن السلطات تجاهلت بروتوكولات التعامل مع العائلات، ولم تتح للوالدين استشارة قانونية أو وقتًا كافيًا لاتخاذ قرارات بشأن أطفالهم الأمريكيين. وأضافت أن الأمهات لم تُمنح لهن نماذج بلغة مفهومة أو خيارات لإبقاء الطفل مع ولي أمر بديل.

وتابعت: “لا يمكن اعتبار منح الأهل أقل من 24 ساعة لاتخاذ قرار بشأن طفلين أحدهما مريض بشكل خطير بمثابة خيار حقيقي”.

وفي جلسة مساءلة أمام الكونغرس، نفت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نوم ترحيل أي مواطن أمريكي، مشددة على أن المغادرة كانت “قرارًا شخصيًا من الوالدين”.

لكن إدارة ترامب ردّت بغضب على تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست عن طفلة أمريكية تُدعى إيمانويللي بورغيس سانتوس، وُلدت في فلوريدا لأبوين برازيليين بلا أوراق قانونية، وتم ترحيلها برفقتهما إلى البرازيل دون أن تتمكن من الحصول على جنسية أو إقامة قانونية هناك، تاركة إياها في “فراغ قانوني” قد يُنهي إقامتها قريبًا.

وفي بيان على منصة “إكس”، قالت وزارة الأمن الداخلي: “من المضلل القول إن الأطفال الأمريكيين يُرحّلون. نحن لا نرحّل مواطنين. الآباء يُسألون إن كانوا يريدون اصطحاب أطفالهم، أو تركهم مع جهة موثوقة يحددونها”.

وتروّج الوزارة لبرنامج “العودة الطوعية”، مقدمةً “1000 دولار وتذكرة طيران مجانية” للراغبين بالمغادرة بأنفسهم.