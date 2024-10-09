 ترشيح المصري مرموش لجائزة لاعب الشهر في “بوندسيلغا”

فرانكفورت: أعلنت رابطة الدوري الألماني “بوندسيلغا” الأربعاء، ترشيح الدولي المصري عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت، لنيل جائزة أفضل لاعب في المسابقة المحلية خلال سبتمبر/أيلول 2024.

وجاء مرموش على رأس لائحة ضمت، فلوريان فيرتز (باير ليفركوزن)، الفرنسي مايكل أوليس والإنكليزي هاري كين (بايرن ميونخ)، ماكسيميليان ميتلشتيت (شتوتغارت)، الإيطالي فينتشينزو غريفو (فرايبورغ).

ولفت مرموش بتألقه الأنظار بشدة بفضل أهدافه التي ساهمت في صعود آينتراخت فرانفكورت إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الألماني (البوندسليغا) برصيد 13 نقطة، متخلفا بفارق نقطة عن بايرن ميونخ المتصدر.

وأحرز مرموش في شهر سبتمبر/ أيلول، 7 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة، ما يجعله المرشح الأوفر حظا لنيل لقب أفضل لاعب لهذا الشهر بين جميع المرشحين الآخرين.

وسجل الدولي المصري البالغ من العمر 25 عاما هدفين وصنع آخر في تعادل فريقه مع بايرن ميونخ بثلاثة أهداف لمثلهم، ما رفع حصيلته إلى 8 أهداف في المسابقة ليتصدر لائحة الهدفين بفارق 3 أهداف عن أقرب ملاحقيه.

(الأناضول)