ترشيح المغربي ياسين بونو لجائزة “ليف ياشين” لأفضل حارس

إسطنبول: رشحت مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية المانحة للكرة الذهبية، الخميس، الدولي المغربي ياسين بونو لجائزة “ليف ياشين” لأفضل حارس مرمى في العالم الموسم الماضي.

وشهدت القائمة أيضا تواجد 9 حراس آخرين بينهم الفائزون السابقون بالجائزة التي ظهرت عام 2019، وهم البرازيلي أليسون بيكر (2019)، والإيطالي جيانلويجي دوناروما (2021)، والبلجيكي تيبو كورتوا (2022)، والأرجنتيني إيميليانو مارتينيز (2023 و2024).

كما ضمت قائمة المرشحين أيضا، السلوفيني يان أوبلاك (أتلتيكو مدريد)، والإسباني ديفيد رايا (أرسنال)، والبلجيكي ماتس سيلس (نوتينغهام فورست)، والسويسري يان سومر (إنتر ميلان)، والفرنسي لوكاس شيفالييه (ليل).

وتألق بونو (34 عاما) خلال مشاركته في الهلال السعودي ببطولة كأس العالم للأندية الأخيرة، فإلى جانب تصديه لركلة جزاء في المباراة الأولى ضد الريال ساهمت في خروج الزعيم بتعادل ثمين 1-1، فقد أنقذ الزعيم عدة مرات لا سيما في مباراة مانشستر سيتي بالدور ثمن النهائي.

ومن المقرر أن تقام مراسم حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية يوم 22 سبتمبر/ أيلول المقبل على مسرح دو شاتليه في باريس حسبما حددت مجلة “فرانس فوتبول” في وقت سابق.

