ترشيح فيلم “أرزة” اللبناني للأوسكار بريق أمل وسط الظلمة والحرب

بيروت- “القدس العربي”:

وسط القصف والقتل والدمار والتهجير منذ أكثر من شهر في لبنان، سطع نور فني مضيء أعاد الأمل بلبنان الثقافة والفن والصمود، إذ تم اختيار الفيلم اللبناني “أرزة” لتمثيل لبنان في القائمة الأولية للمنافسة على جائزة الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي لعام 2025.

ويأتي اختيار هذا الفيلم كتكريم لقوة وروح الشعب اللبناني، وهو من إخراج ميرا شعيب وبطولة الممثلتين دياموند بوعبود وبيتي توتل. وأثنى الكاتبان المنتجان فيصل شعيب ولؤي خريش على ترشيح الفيلم للأوسكار، ولاسيما أن لبنان وعاصمته بيروت يتعرضان للاعتداءات الإسرائيلية المدمرة.

ورأت المخرجة “أن الفيلم هو قصيدة ورسالة حب إلى بيروت، التي تم التصوير فيها في أكثر من عشرين موقعاً”، مؤكدة “أن شخصية أرزة تعكس قلب لبنان مرونته وجماله، حتى في مواجهة الصعوبات الهائلة، فضلاً عن أنه تكريم لقوة وروح الشعب الذي تحمّل ولاسيما النساء اللواتي تألقت شجاعتهن وأملهن في أحلك الأوقات”.

ولفتت المخرجة والكاتبان المنتجان إلى “أن حلمهم مدى الحياة كان أن يمثل فيلمنا لبنان، لكن هذه اللحظة تأتي وسط حزن شديد ومأساة، ونجد أنفسنا في خوف دائم على سلامة عائلاتنا وجميع اللبنانيين، آملين أن يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار قريباً”.

وتدور أحداث الفيلم اللبناني حول أم عزباء مقيمة في بيروت قست عليها ظروف الحياة، فاضطرت للعمل لتأمين لقمة العيش لابنها كنان وشقيقتها ليلى. ويلعب دور البطولة في الفيلم كل من دياموند أبو عبود وبيتي توتل وبلال الحموي، إلى جانب مجموعة من الممثلين من بينهم فادي أبي سمرة، جنيد زين الدين، فؤاد يمين، إيلي متري، طارق تميم، هاغوب درغوغاسيان، جويس نصر الله، محمد خنسا وسواهم.

وقد تم عرض الفيلم للمرة الأولى عالمياً في كل من مهرجان بكين السينمائي الدولي، وفي أمريكا الشمالية في مهرجان تريبيكا، وفي مهرجان “نيوبورت بيتش” السينمائي ومهرجان الفيلم الآسيوي العالمي، ومهرجان العالم العربي في مونتريال، ومهرجانات السينما اللبنانية في باريس وأستراليا.