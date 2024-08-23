ترشيح فيلم «المسافة صفر» لتمثيل فلسطين في جوائز الأوسكار 2025

القاهرة – «القدس العربي»: أعلنت وزارة الثقافة الفلسطينية عن ترشيح فيلم «من المسافة صفر»، وهو عمل سينمائي لمجموعة من المبدعين الغزيين، لتمثيل فلسطين رسمياً في فئة الفيلم الدولي الطويل في الدورة السابعة والتسعين لجوائز الأوسكار لعام 2025.

يضم الفريق المشارك في هذا الفيلم نخبة من المخرجين والمنتجين الفلسطينيين، منهم ندى أبو حسنة، كريم سطوم، بشار البلبيسي، مهدي كريرة، أوس البنا، هناء عليوة، نضال دامو، اعتماد وشاح، علاء دامو، ريما محمود، محمد الشريف، خميس مشهراوي، إسلام الزريعي، باسل المقوسي، مصطفى النبيه، أحمد الدنف، وسام موسى، علاء إسلام أيوب، تامر نجيم، رباب خميس، مصطفى كلاب، أحمد حسونة، والمنتج رشيد مشهراوي.

وتم اختيار هذا الفيلم إثر جلسة تقييم وتداول نظمتها الوزارة، بصفتها الجهة المخولة بتقديم الترشيحات لأكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة (الأوسكار).

وقد وقع الاختيار على «من المسافة صفر» بناءً على توصية لجنة مهنية مستقلة تتألف من عاملين في القطاع السينمائي الفلسطيني. وشهد الفيلم عرضه العالمي الأول في الدورة الخامسة من مهرجان عمان السينمائي الدولي في يوليو/تموز 2024، وبدأ بعد ذلك جولة عروضه في أبرز المهرجانات العربية والدولية. من المقرر عرض الفيلم في الدورة التاسعة والأربعين من مهرجان تورنتو السينمائي الدولي في سبتمبر/أيلول من هذا العام، كما أنه بدأ عروضه المحلية في عشر مدن فلسطينية خلال الشهر الحالي.

وتحمل مجموعة الأفلام القصيرة «المسافة صفر» رؤى وتجارب وحكايات لمخرجين غزيين، تسرد قصصاً غير محكية وغير مرئية للعالم، وجرى إنتاجها في ظروف قاسية وإمكانيات محدودة وتحت وطأة حرب الإبادة المستمرة على أهلنا في غزة. تتنوع الأعمال بين الروائي، الوثائقي، والتسجيلي، إلا أن الرابط بينها هو الصدق والعفوية والإنسانية، رغم قسوة الواقع ولا إنسانية الظروف.

تجدر الإشارة إلى أن مبادرة «المسافة صفر» انطلقت من المخرج والمنتج الفلسطيني ابن غزة رشيد مشهراوي، في أعقاب الحرب الشرسة والمستمرة على غزة في ديسمبر/كانون الأول 2023. وقد لاقت المبادرة دعماً من عدد من السينمائيين والأفراد والمؤسسات الإقليمية والدولية، وتم إنجاز العمل خلال ثمانية أشهر من التصوير والمونتاج.

وفي تصريح له حول ترشيح «من المسافة صفر»، أكد وزير الثقافة عماد حمدان على أهمية ودور السينما الفلسطينية حتى في أشد الظروف ظلمة. وأضاف أن هذا الترشيح يعكس قدرة صناع الفيلم على رواية قصصهم وتوثيق تجاربهم الإنسانية، رغم جميع التحديات، ليصلوا إلى العالم عبر أهم المحافل الدولية والعربية.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على توفير الدعم الكامل للمبدعين الفلسطينيين لتعزيز حضورهم على الساحة الدولية، مشدداً على أهمية مثل هذه المشاركات في تسليط الضوء على الهوية والرواية الفلسطينية عبر العالم.

وبهذا الترشيح، تكون فلسطين قد تقدمت بسبعة عشر فيلماً لتمثيلها في فئة أفضل فيلم دولي منذ العام 2003 وحتى اليوم.