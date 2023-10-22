ترقب للمخاطر التي تهدد أسواق الطاقة في ظلّ الحرب بين إسرائيل وحماس

■ لندن – أ ف ب: قد يؤدي تصعيد الحرب بين إسرائيل وحماس إلى مزيد من الضغوط على إمدادات النفط، وكذلك الغاز العالمية، التي تعطّلت بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، حسبما أفاد خبراء.

وفي ختام معاملات الأسبوع الماضي ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف نسبياً بعد أيام من ارتفاعات أكبر وسط مخاوف من اتساع نطاق الحرب في غزة.

وعلى مدار الألأسبوع ارتفعت عقود خام برنت القياسي العالمي نحو 10 في المئة، وعقود نظيره الأمريكي نحو 9 في المئة. وتبلغ الأسعار نحو 90 دولاراً للبرميل، وهي لا تزال بعيدة عن مستوياتها التاريخية.

يقول إدواردو كامبانيلا، المحلل في بنك «يونيكريديت»، أن «إسرائيل ليست منتِجاً للنفط، ولا توجد بنية تحتية دولية كبرى للنفط بالقرب من قطاع غزة».

مع ذلك، يبقى المستثمرون في حالة ترقّب، «لإدراكهم المخاطر الكامنة في الشرق الأوسط بالنسبة للإمدادات العالمية»، حسبما ما يؤكّد ستيفن إينيس المحلّل في «إس.بي.آي.إي.إم».

ويتمثّل أحد المخاطر الرئيسية بالنسبة لسوق الطاقة في التدخّل المباشر لإيران، الداعمة لحركة حماس والتي تعدّ عدواً لدوداً لإسرائيل.

وشهدت إيران العضو في مجموعة الدول المصدّرة للنفط «أوبك» تضرّر إنتاجها وصادراتها بسبب سنوات من العقوبات الغربية. لكن خلال الأشهر الإثني عشر الماضية، زاد إنتاجها ويُشتبه في قيامها بتهريب النفط إلى السوق.

ويقول هيلغ أندريه مارتينسن المحلّل في «دي.إن.بي» لوكالة فرانس برس أن تدفّق الذهب الأسود أثبت أنّه حاسم في احتواء الأسعار في سياق ارتفاع الطلب ونقص العرض، معتبراً ان هذا هو السبب وراء «غضّ الطرف من قبل إدارة (الرئيس الأمريكي جو) بايدن».

من جهته، يشير إدواردو كامبانيلا إلى أنه حتى لو بقيت طهران بعيدة عن النزاع، فإنّ «الغرب قد يقرّر تشديد العقوبات عليها أو ببساطة تطبيق العقوبات الحالية بشكل أكثر فعالية».

ويمكن أن تردّ طهران عن طريق إغلاق مضيق هرمز الذي يعدّ منطقة عبور النفط الأكثر أهمية في العالم، حيث يبلغ التدفّق اليومي للنفط عبره أكثر من 17 مليون برميل، وفقاً لشركة «سيب» للأبحاث، أو 30 في المئة من إجمالي النفط الذي يتمّ نقله بحراً.

وقال كامبانيلا أن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة فقط لديهما خطوط أنابيب لشحن النفط الخام خارج الخليج بدون المرور عبر مضيق هرمز.

ويتمثّل السيناريو الأسوأ، الذي يعدّ غير محتمل ولكنّه ليس مستحيلاً وفقاً للمحلّلين، في أنه في حالة تشديد العقوبات، فإنّ إيران ستنتقم بمهاجمة منشآت النفط السعودية، أحد المنتجين والمُصدّرين الرئيسيين في العالم، حسبما أشار كامبانيلا.

في أيلول/سبتمبر من العام الماضي، استهدفت هجمات البُنية التحتية النفطية في المملكة العربية السعودية وكانت كافية لخفض إنتاج البلاد إلى النصف مؤقتاً ليقفز سعر خام برنت بنسبة 20 في المئة تقريباً في يوم واحد. وقد أعلن المتمردون الحوثيون اليمنيون المدعومون من طهران مسؤوليّتهم عن هذه الهجمات.

ويشير الخبراء إلى الصدمات النفطية السابقة، الأولى قبل خمسين عاماً في أعقاب الحظر الذي فرضته منظمة «أوبك» على حلفاء إسرائيل في خضم حرب أكتوبر عام 1973، ثم الصدمة الثانية في العام 1979، في أعقاب الثورة الإيرانية. فقد قفزت أسعار النفط الخام في غضون بضعة أشهر، ممّا أدى إلى إضعاف الاقتصادات المتقدمة.

وفي ما يتعلق بالغاز، تبدو العواقب أسرع. ففي منتصف تشرين الأول/أكتوبر ارتفع سعر الغاز عبر منصة تداول عقود الغاز الهولندية «تي.تي.إف»، وهي المؤشر الأوروبي للغاز الطبيعي، بمقدار الثلث مقارنة بما كان عليه قبل هجوم «بركان الأقصى» في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

وبالنسبة لستيفن إينيس، فإن الحرب «تهدّد بشكل خطير سوق الغاز الطبيعي الإقليمي ويمكن أن يكون لها تأثير على إمدادات الغاز الطبيعي المُسال».

بدوره، يقول جيوفاني ستونوفو من بنك «يو.بي.إس» السويسري، أنه «على الرغم من أنّ المخزونات الأوروبية ممتلئة تقريباً، إلّا أنّها ليست كافية لتجاوز فصل الشتاء إذا توقفت جميع الواردات».

في هذه الأثناء، أوقفت شركة «شيفرون» الأمريكية العملاقة أنشطتها في منصة حقل تامار قبالة الساحل الإسرائيلي، بناء على تعليمات من سلطات البلاد.

ويمثل هذا الحقل «حوالي 1.5 في المئة من إمدادات الغاز الطبيعي المُسال في العالم»، وفقاً لإينيس، كما يزوّد السوق الداخلية بشكل أساسي، ثم مصر والأردن.

وستكون العواقب أكثر إثارة للقلق في حال تمّ إغلاق حقل ليفياثان أكبر حقل للغاز في إسرائيل، حسبما يقول المحلّلون الذين يشيرون إلى ارتفاع الأسعار في بداية الحرب في أوكرانيا، إلى 345 يورو لكلّ ميغاوات/ساعة، وهو رقم قياسي.