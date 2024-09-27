تركيا: آفاق جديدة للارتقاء بالتجارة مع ألمانيا إلى 60 مليار دولار سنوياً

أنقرة – الأناضول: تهدف تركيا وألمانيا للارتقاء بمبادلاتهما التجارية إلى مستوى 60 مليار دولار خلال العام الجاري، صعودا من 50 مليار دولار في 2023.

وينفذ البلدان خطة لتعزيز التعاون، مع اتخاذ خطوات جديدة في مختلف المجالات بدءاً من التحول الأخضر وصولاً إلى سلاسل التوريد، في ظل أزمة عاشتها دول العالم في سلاسل إمدادات السلع بعد جائحة كورونا.

وتحول القرب الجغرافي بين تركيا وألمانيا إلى ميزة كبيرة لإنشاء مراكز إنتاج وسلاسل توريد جديدة، مع بدء الشركات العالمية البحث عن أسواق موثوقة بعد جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

وبحسب معطيات هيئة الإحصاء التركية، تحتل ألمانيا المركز الأول بين الدول التي تصدر إليها تركيا.

وصدرت تركيا إلى ألمانيا منتجات بلغت قيمتها 21.1 مليار دولار العام الماضي، فيما استوردت منها خلال الفترة نفسها 28.7 مليار دولار، بحسب المصدر نفسه.

وتظهر الأرقام السابقة أن حجم التبادل التجاري بين البلدين اقترب من عتبة 50 مليار دولار في 2023.

ويتمثل الهدف المنشود خلال العام الجاري في الوصول إلى 60 مليار دولار، وفق تصريحات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أدلى بها خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير في العاصمة أنقرة أواخر أبريل/ نيسان الفائت. ويوم الثلاثاء الماضي التقى الرئيس أردوغان مع المستشار الألماني أولاف شولتس في نيويورك، على هامش اجتماعات الدورة الـ79 للجمعية العام للأمم المتحدة.

وفي حديث للأناضول، قال رئيس «مجلس الأعمال التركي الألماني»، محمد علي يالتشينداغ، إن الخدمات والسيارات تبرزان كأهم قطاعين في التبادل التجاري بين البلدين.

كما لفت يالتشينداغ إلى الإسهامات الاقتصادية للأتراك المقيمين في ألمانيا بقوله «يمتلك الأتراك 100 ألف شركة بمبيعات يبلغ حجمها 50 مليار يورو سنوياً».

وحول الهدف المتمثل بتحقيق حجم تبادلات تجارية تصل إلى 60 مليار دولار، ذكر يالتشينداغ أن هناك مجالات مثل «سلاسل التوريد» و»مكافحة تغير المناخ» من بين التوجهات المحددة في الإستراتيجية الدولية لتركيا للاستثمار المباشر التي تغطي الفترة بين عامي 2024 و 2028.

ونوه إلى أن المجالات المذكورة توفر فرص شراكة قوية للبلدين. وأضاف «اجتذبت تركيا 9.8 في المئة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة الدولية القادمة إلى المنطقة بين عامي 2004 و2023. لذلك، من المهم جداً بالنسبة لألمانيا أن تقوم باستثمارات مباشرة في تركيا».

وقال أيضاً «الطاقة تبرز في الاستثمارات التي تقوم بها الشركات الألمانية في تركيا…مع تحول تركيا إلى قبلة عالمية في مجال تصنيع معدات الطاقة المتجددة».

وأردف «استثمرت الشركات الألمانية في تركيا أكثر من 12 مليار دولار خلال العشرين عاما الماضية. هناك 7 آلاف و250 شركة برأس مال ألماني…ويبلغ حجم استثمارات الشركات الألمانية في تركيا 14.5 مليار دولار منذ عام 1980».

ويحتل قطاع الطاقة موقعاً هاماً في العلاقات التركية الألمانية، وسط ارتفاع الحاجة إلى بدائل لمصادر الطاقة بالنسبة لبرلين، بعيدا عن تلك القادمة من روسيا.

ووقع البلدان مؤخراً مذكرة تفاهم بشأن إنتاج هيدروجين الأخضر، وقامت بعض الشركات بتنفيذ استثمارات مشتركة في مجال إنتاجه في تركيا.

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