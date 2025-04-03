تركيا: إسرائيل أكبر تهديد للمنطقة وعليها الكف عن تقويض استقرار سوريا

أنقرة: أكدت تركيا أن إسرائيل تشكل التهديد الأكبر للمنطقة، وأنه يجب عليها الكفّ عن تقويض الجهود الرامية لإرساء الاستقرار في سوريا.

جاء ذلك في بيان نشرته وزارة الخارجية التركية، الخميس، تعليقا على الهجمات التي شنتها إسرائيل على سوريا، الأربعاء.

وقالت الوزارة إن “التصريحات الاستفزازية للوزراء الإسرائيليين ضد بلادنا تعكس الحالة النفسية التي يعيشونها، فضلا عن السياسات العدوانية والتوسعية لحكومة إسرائيل الأصولية والعنصرية”.

وأشارت إلى ضرورة التوقف عند أسباب انزعاج إسرائيل من التطورات في سوريا ولبنان، والتي تحظى بدعم من العالم كله وتشكل بارقة أمل كبيرة لتحقيق السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة.

وذكرت أن إسرائيل شنت الأربعاء هجمات جوية وبرية متزامنة على العديد من المواقع في سوريا رغم عدم وجود أي استفزاز أو هجوم موجه ضدها في الساحة السورية.

وأوضحت الوزارة التركية أن هذه الهجمات لا تفسير لها سوى أن نهج السياسة الخارجية الإسرائيلية يتغذى على الصراع.

وشددت على أنه “لا يمكن للوزراء الإسرائيليين، من خلال استهدافهم لتركيا، إخفاء الإبادة الجماعية التي يرتكبونها في غزة، أو الحرب الشاملة التي يشنونها ضد الشعب الفلسطيني، أو الإرهاب الاستيطاني، أو نواياهم بضمّ الضفة الغربية، أو الأطماع التوسعية الكامنة وراء هجماتهم على سوريا ولبنان”.

وأضافت أنه من خلال هجماتها التي تستهدف سلامة أراضي دول المنطقة ووحدتها الوطنية، فإن إسرائيل باتت “التهديد الأكبر لأمن منطقتنا”.

(الأناضول)