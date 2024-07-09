تركيا: إسرائيل تهدف للقضاء على الشعب الفلسطيني بالكامل

أنقرة: أكدت وزارة الخارجية التركية أن اكتشاف مقابر جماعية في مدينة خان يونس بقطاع غزة، واستهداف أربع مدارس في الأيام الأربعة الماضية “أدلة ملموسة على أن إسرائيل تهدف إلى القضاء على الشعب الفلسطيني بشكل كامل”.

جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة الثلاثاء.

وقالت الخارجية في البيان: “نُدين قتل إسرائيل عشرات المدنيين الأبرياء في مدرسة لجأ إليها الفلسطينيون في مدينة خان يونس بغزة”.

وأضافت: “المقابر الجماعية التي تم اكتشافها في خان يونس، واستهداف أربع مدارس هناك في الأيام الأربعة الماضية هي أدلة ملموسة على أن إسرائيل تهدف إلى القضاء على الشعب الفلسطيني بشكل كامل”.

وأكد البيان أن هذه الهجمات “تُظهر أيضًا أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تهدف إلى تقويض مفاوضات وقف إطلاق النار”.

وشدد البيان على أن “المسؤولين الإسرائيليين سيحاسبون أمام القانون على هذه التصرفات التي تتجاهل كافة القيم الإنسانية والقانون الدولي”.

وارتفع عدد ضحايا قصف جوي إسرائيلي استهدف، مساء الثلاثاء، بوابة مدرسة تؤوي نازحين فلسطينيين جنوبي قطاع غزة إلى 25 شهيداً وأكثر من 53 مصابا، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة.

واتخذ الفلسطينيون المدارس كمراكز إيواء لهم عقب قصف منازلهم ومناطق سكنهم خلال الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلا أن المدارس أيضا لم تسلم من القصف.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي، خلفت أكثر من 126 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.

(الأناضول)