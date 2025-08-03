تركيا.. احتجاجات في ديار بكر وسيرت ضد الإبادة في غزة

ديار بكر: خرجت مظاهرة في ولاية ديار بكر وسيرت جنوب شرقي تركيا احتجاجًا على الإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وتجمّع المتظاهرون في شارع فرات بمنطقة “قايا بينار”، وساروا حاملين الأعلام الفلسطينية باتجاه مركز التسوق على الطريق الواصل بين ولايتي ديار بكر وشانلي أورفة.

وردد المشاركون في المظاهرة التكبيرات وهتافات مناهضة لإسرائيل.

وفي بيان ألقاه رئيس فرع نقابة موظفي القطاع العام، في ديار بكر، رمضان تكدمير، أكد أنّ خروجهم في المظاهرة يأتي من أجل “الثبات في وجه الظالمين”.

وأضاف تكدمير أن هدفهم هو دفع الدول إلى التحرك لوقف الهجمات الوحشية التي تستهدف الأطفال والنساء والمرضى والمدنيين الأبرياء في غزة.

وقال: “المجاعة التي تحدث في غزة تُستخدم كسلاح إبادة جماعية من قبل كيان الاحتلال، فواحد من كل ثلاثة أشخاص في غزة لا يجد طعامًا”.

وفي ولاية سيرت، نظمت “جمعية أحبار الرسول” مظاهرة في شارع غوريس، تنديدا بحرب الإبادة في غزة.

ورفع المتظاهرون لافتة كتبت عليها عبارة “كن نورا من سيرت إلى غزة”، ورددوا هتافات مناهضة لإسرائيل، رافعين أعلام فلسطين.

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع حصيلة الوفيات الناتجة عن سياسة التجويع الإسرائيلية إلى 175 فلسطينيا، بينهم 93 طفلا، منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ومنذ بدئها الإبادة الجماعية، ترتكب إسرائيل بالتوازي جريمة تجويع بحق فلسطينيي غزة، حيث شددت إجراءاتها في 2 مارس/ آذار الماضي، بإغلاق جميع المعابر أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، ما تسبب في تفشي المجاعة ووصول مؤشراتها إلى مستويات “كارثية”.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 210 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

(الأناضول)