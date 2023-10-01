تركيا: ارتفاع إيجار العقارات يتسبب في تهديدات وعنف بين الملاك والمستأجرين

■ انقرة – أ ف ب: علق التركي جنكيز أورسيل لافتة خارج ورشة النحت الخشبية الخاصة به للتنديد بطلب صاحب العقار رفع الإيجار إلى مستوى غير مسبوق، بينما يجد الحرفي نفسه مهدداً بالإخلاء بعد عشرين عاماً من العمل في الورشة.

وتقول اللافتة «مطلوب 25 ألف ليرة (ما يعادل 911 دولاراً) إيجاراً لهذا المحل»، بدلامن 3200 ليرة (117 دولارا) شهرياً.

وشهدت الإيجارات في تركيا ارتفاعاً قياسيا العام الماضي، ما أدى إلى اندلاع اعمال عنف بين أصحاب العقارات والمستأجرين، وأفادت وسائل الإعلام عن مقتل 11 شخصاً وإصابة 46 آخرين في سياق هذه الأعمال.

وبحسب دراسة نشرتها جامعة بهتشه شهير التركية في آب/أغسطس الماضي ارتفعت الإيجارات خلال العام الماضي بنسبة 121%. وفي المدن الكبرى مثل أنقرة وإسطنبول، بلغت نسبة الارتفاع 188%.

ويخشى أورسيل الذي دفع ايجار المحل بانتظام لمدة 20 عاماً أن يضطر للإغلاق. ويضيف «أريد أن يتم سماع صوتي. هذه المطالب ستدفع الناس إلى حافة العنف، وصولاً إلى قيامهم بطعن بعضهم البعض».

وتابع «لا أستطيع دفع ذلك!»، متداركا «لكن إذا اضطررت لترك هذا الحي، سأخسر حرفتي أيضاً».

ويعاني الأتراك أزمة غلاء معيشة تزايدت مع نسبة تضخم قياسية.

فقد سجّلت تركيا تسارعا في التضخم خلال آب/أغسطس اذ لامس نسبة 60 في المئة على أساس سنوي. لكن اقتصاديين مستقلين يشككون بهذا الرقم الذي تطرحه الحكومة ويقولون أن زيادة أسعار المستهلك وصلت فعليا إلى 128% على الأقل.

وفي مواجهة الارتفاع القياسي، حددت الحكومة سقفا لزيادة إيجارات العقارات ب[25 في المئة، بما يتماشى مع نسبة التضخم الرسمية للأعمال.

لكن يؤكد خبراء أن هذه الإجراءات لم تؤد إلا إلى زيادة التوترات، ودفعت الكثير من أصحاب العقارات إلى اللجوء إلى وسائل مختلفة- بينها غير قانونية- لطرد وإخلاء المستأجرين والعثور على مستأجرين جدد مستعدين لدفع أسعار أعلى.

وذكر وكيل عقاري اشترط عدم الكشف عن اسمه أن بعض أصحاب العقارات لجأوا إلى استئجار عصابات لترويع المستأجرين لدفعهم إلى ترك منازلهم في حي بشكتاش في إسطنبول المطل على مضيق البوسفور.

وفي الشتاء الماضي، تصدرت قصة قيام صاحب أحد العقارات بهدم بيت مستأجر لديه بالفأس لطرده بالقوة، عناوين وسائل الإعلام المحلية.

ولاحظت المحامية في أنقرة مليحة سيلفي أن «عدد الخلافات بين المستأجرين وأصحاب العقارات زاد بشكل كبير في السنوات الأخيرة».

وقالت «يرى المستأجرون أن حقوقهم انتهكت بينما يشعر أصحاب العقارات بأن الأزمة ظلمتهم»، مشيرة إلى أن الجانبين «يتبادلان الاتهامات بدلاً من محاسبة الحكومة».

وهذا العام، قالت وسائل إعلام تركية إن 47 ألف محاكمة افتتحت تتعلق بإخلاء مستأجرين، و100 ألف اخرى تتعلق بزيادة غير قانونية للإيجارات في الأشهر الستة الأولى من العام، تجاوزت الضعف مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

إضافة إلى ذلك، فإن الزلزال المدمر الذي ضرب في السادس من شباط/فبراير، و دمّر جنوب البلاد ومناطق في سوريا وقتل أكثر من 55 ألف شخص، أدى أيضاً إلى تفاقم الوضع، بحسب ما اوضح عثمان كال الذي يعمل وكيلاً عقارياً في العاصمة أنقرة.

وقفزت قيمة ايجار شقة تتألف من غرفتين أو ثلاث وسط العاصمة من مبلغ يراوح بين 2000 و2500 ليرة شهرياً (ما بين 70 إلى 86 يورو) لتصبح نحو 17 ألف ليرة (590 يورو تقريباً) في سنة واحدة، بزيادة قدرها 650% تقريباً.

وقال كال «يطالب أصحاب العقارات بزيادة في الإيجار أعلى بكثير من التضخم» مع تدفق الكثير ممن فقدوا بيوتهم في الزلزال.

وتعد أنقرة التي تقع بعيداً عن خطوط التصدع الرئيسية التي تهدد البلاد، واحدة من أكثر المناطق أمانا.

وعلى الرغم من جهود إعادة الإعمار بعد الزلزال، ثمة نقص في المساكن ذات الأسعار المعقولة.

وقال كال «يفضل المطورون بناء مساكن فاخرة مربحة بدلاً من اخرى اجتماعية، والحكومة تسمح بذلك».

ويبلغ الحد الأدنى الصافي للأجور في تركيا حالياً 11 ألف و400 ليرة (395 يورو).

وتركت مريم ألتونلو مقاطعة هاتاي المتضررة بالزلزال وقدمت إلى العاصمة. وتشعر حالياً بالقلق من ارتفاع الإيجارات.

قالت «أدفع حالياً 13 ألف ليرة (450 يورو) بصعوبة. وفي حال رغب المالك بزيادة أعلى من 25 في المئة، سأضطر للمغادرة. ولا أعرف إلى أين أذهب».