تركيا: ارتفاع معدل التضخم إلى 38%

أنقره – وكالات: أظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي اليوم الإثنين أن التضخم في تركيا ارتفع بنسبة ثلاثة في المئة في أبريل/نيسان ليصل إلى 37.86 في المئة على أساس سنوي.

وأوضحت البيانات أن أسعار التعليم والإسكان والمطاعم قادت الارتفاع في المعدل السنوي، بينما ساهمت أسعار الملابس والإسكان والنقل في التضخم الشهري.

وأظهر استطلاع أجرته رويترز أن معدل التضخم الشهري كان من المُتوقَع أن يرتفع إلى 3.1 في المئة في أبريل/نيسان بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وتأثير تقلبات سعر الصرف، بينما كان من المتوقع أن ينخفض المعدل السنوي إلى 38 في المئة.

وبلغ معدل التضخم 2.46 في المئة على أساس شهري و38.1 في المئة على أساس سنوي في مارس/آذار.

وعزا اقتصاديون ارتفاع التضخم الشهري إلى زيادة أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي وارتفاع أسعار الأغذية غير المعالجة والسلع التي تتأثر مباشرة بتقلبات سعر الصرف.

وشهدت الليرة التركية والأصول تراجعاً في مارس/آذار بعد سجن رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، الخصم السياسي الأبرز لأردوغان، بتهم فساد بانتظار المحاكمة. ورغم تعافي العملة لاحقاً إلا أنها بقيت أضعف بنحو خمسة في المئة مقارنة بما كانت عليه قبل الواقعة.

يذكر أن معدل التضخم السنوي في تركيا بلغ 75% في أيّار/مايو 2024، قبل أن يبدأ في التراجع مُذّاك.

وقد دفع ذلك البنك المركزي التركي إلى خفض سعر الفائدة الأساسي من 50% إلى 42.5%، رغم أنه قام برفعه مجدداً الشهر الماضي إلى 46% بسبب الاضطرابات الناتجة عن اعتقال إمام أوغلو والغموض الذي يلف قضية الرسوم الجمركية الأمريكية.

وتخضع الأرقام الرسمية للتضخم للتشكيك من قبل اقتصاديين مستقلين من «مجموعة أبحاث التضخم» الذين قالوا إن معدل الزيادة السنوية بلغ 73.8% في نيسان/أبريل.

ومنذ سجن إمام أوغلو، يتم تداول الدولار بسعر 38 ليرة وهو أدنى مستوى لها.

ويقول خبراء الاقتصاد إن تراجع قيمة الليرة قد يهدد هدف أنقرة في خفض التضخم إلى 24% بحلول نهاية العام، لا سيما من خلال زيادة كلفة الواردات.