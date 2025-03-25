تركيا: الاحتجاجات مستمرة وتوقيف 1400 متظاهر

لندن -«القدس العربي»- وكالات: استمرت الاحتجاجات، أمس الثلاثاء، في تركيا حيث أوقف أكثر من 1400 شخص منذ بداية تحرك واسع قبل ستة أيام، على خلفية اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو.

وأعلنت السلطات أنه تم توقيف 1418 شخصا حتى الآن لمشاركتهم في تجمعات حظرتها السلطات التي تواجه احتجاجات غير مسبوقة منذ تحرك غيزي التي انطلقت من ساحة تقسيم في إسطنبول عام 2013.

وأعربت الأمم المتحدة، الثلاثاء، عن قلقها إزاء لجوء تركيا إلى التوقيفات الجماعية وسط تظاهرات في كل أنحاء البلاد، وحضت السلطات على التحقيق في اتهامات باستخدام القوة غير المشروعة ضد المتظاهرين.

وأمرت محكمة في إسطنبول، أمس، بإيداع سبعة صحافيين أتراك الحبس الاحتياطي بينهم مصور من وكالة فرانس برس، بتهمة المشاركة في تجمعات غير قانونية.

وأدانت منظمة مراسلون بلا حدود غير الحكومية “القرار الفاضح الذي يعكس الوضع الخطير حاليا في تركيا” . وأعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا أن 979 متظاهرا موقوفون لدى الشرطة بينما تمت إحالة 478 شخصا على المحاكم.وأعلنت سلطات محافظة انقرة، الثلاثاء، تمديد حظر التجمعات المعمول به في العاصمة التركية حتى الأول من نيسان/أبريل. واتخذت السلطات قرارا مماثلا في إزمير، ثالث مدن البلاد ومعقل المعارضة، حتى 29 آذار/مارس.

ودعا أوزغور أوزيل، رئيس حزب الشعب الجمهوري، الذي ينتمي إليه أكرم إمام أوغلو، الى التظاهر مجددا مساء الثلاثاء.

وتوجه، صباح أمس إلى سجن سيليفري على مشارف إسطنبول، حيث يعتقل رئيس بلدية المدينة و48 متهما منذ الأحد بينهم رئيسا بلدية ينتميان أيضا الى حزب الشعب الجمهوري.

وندد مجلس أوروبا الذي سيناقش الوضع في تركيا، الثلاثاء، “بالاستخدام غير المتكافئ للقوة” خلال التظاهرات في البلاد. ودعا السلطات إلى احترام التزاماتها في مجال حقوق الإنسان.