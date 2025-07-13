تركيا: الصادرات لدول الجوار تجاوزت 13مليار دولار في النصف الأول من العام

أنقرة – الأناضول: ارتفعت صادرات تركيا إلى الدول المجاورة لها في الحدود بنسبة 4.8 في المئة في النصف الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 13.3 مليار دولار.

جاء ذلك بحسب بيانات وزارة التجارة ومجلس المصدرين الأتراك حول صادرات تركيا إلى أذربيجان وبلغاريا وجورجيا وإيران والعراق وسوريا واليونان في النصف الأول من العام الجاري.

وبلغ إجمالي صادرات تركيا في هذه الفترة بحسب المعطيات 131 مليارا و440 مليون دولار، بزيادة نسبتها 4.1 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

وبلغت صادرات تركيا في النصف الأول من عام 2024 إلى الدول السبع المجاورة حوالي 12.7 مليار دولار.

وجاءت العراق من بين الدول السبع في المرتبة الأولى، بإجمالي صادرات بلغ نحو 5 مليارات دولار تلتها بلغاريا بـ2.2 مليار دولار ثم اليونان بـ1.8 مليار دولار ثم جورجيا بـ1.7 مليار دولار. وسجلت أعلى زيادة سنوية في الصادرات خلال الفترة بين يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران مع سوريا بنسبة 45 في المئة تلتها اليونان بنسبة 13.5 في المئة، ثم أذربيجان بنسبة 8.8 في المئة.

وخلال هذه الفترة سجلت أعلى قيمة للصادرات في فئة الحبوب والبقوليات والبذور الزيتية ومنتجاتها، حيث بلغت قيمتها 921 مليونًا و960 ألف دولار إلى العراق.

وتلتها فئة الأثاث والمنتجات الورقية التي تم تصديرها أيضاً إلى العراق، بقيمة 551 مليونًا و827 ألف دولار.

وخلال الفترة نفسها بلغت صادرات المجوهرات إلى سوريا 3 ملايين و861 ألف دولار.

يذكر أن البيانات تشمل الدول المجاورة لتركيا، ولا تشمل التجارة مع أرمينيا لعدم وجود تجارة رسمية مباشرة عبر الطرق البرية بين البلدين.