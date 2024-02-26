سياسة | دولي | تركيا

تركيا تؤكد ضرورة محاسبة إسرائيل على انتهاكها حقوق الإنسان

26 - فبراير - 2024

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لاهاي: أكد نائب وزير الخارجية التركي أحمد يلدز، الاثنين، على ضرورة محاسبة إسرائيل على كل ممارساتها التي تنتهك حقوق الإنسان والقانون الدولي.

تصريح يلدز جاء في كلمته أمام جلسة استماع تعقدها محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي الهولندية، بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقديم آراء استشارية بخصوص التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضح يلدز أن المسجد الأقصى يعتبر من أكثر الأماكن قدسيةً بالنسبة للمسلمين، وأنه يجب حماية قدسيته كونه مكان للعبادة لهم.

ودعا محكمة العدل الدولية لإعلان تصرفات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس بأنه “انتهاك للقانون الدولي”.

(الأناضول)

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  1. يقول حنظلة الفلسطيني:
    فبراير 26, 2024 الساعة 11:41 ص

    اطردوا السفير الاسرائيلي والأمريكي. والف شكر لكم

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    1. يقول فصل الخطاب:
      فبراير 26, 2024 الساعة 4:40 م

      السفير الصهيوني هرب بعد 7 أكتوبر خوفا من غضب الشعب التركي الحر الأصيل الشجاع 🇵🇸🤕☝️🚀🐕🚀🐕🚀

  2. يقول الدكتور وائل الريماوي:
    فبراير 26, 2024 الساعة 12:49 م

    ان كانت تركيا جاده في موقفها فلتغلق سفارة كيان الاراده الجماعيه المسمى اسراءيل على أراضيها ..وهذا أضعف الإيمان و مؤشر لمصداقية و جدية الموقف .

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